冬季養身食譜公開 飲食採遠3白、近3黑 進補暖胃禦寒

（圖：NOW健康提供）

立冬是冬季的開始，氣候將逐漸寒冷，養身應以補腎藏精、養精蓄銳為主，藉由進補增加熱能。針對民眾立冬補冬的習俗，中醫師莊可鈞表示，飲食上要遠3白（糖、鹽、豬油），近3黑（黑芝麻、蘑菇、黑米），民眾可多吃瘦肉、雞蛋 、魚類、豆類……等料理，也推薦大家自煮「羊肉暖身湯」、「山藥胡蘿蔔牛肉湯」暖胃補充營養。

心血管好發季 疾病史的人多注意

古籍《月令七十二候集解》：「冬，終也，萬物收藏也。」意旨秋季農作物收曬完畢，收藏入庫，立冬則有萬物收藏、防禦寒冷的意思，此時為陰氣極盛；陽氣潛藏的時刻，當立冬過後，大自然陽氣漸長，陰氣漸退，人體的陽氣也隨著自然界的轉化潛藏於內。莊可鈞認為，養身應順應自然界閉藏的規律，要養陽，補腎藏精，養精蓄銳，為來春的生機勃發作準備。

莊可鈞引用《黃帝內經》：「冬三月，此謂閉藏，水冰地坼，無擾乎陽。」立冬開始日照變短，光照逐漸減弱，天寒地凍，草木凋零，人類雖然沒有冬眠，卻有立冬補冬的習俗。另外，俗語說：「冬季進補，來年打虎。」正是指在寒冷的冬天，通過進補來抵禦嚴寒的侵襲。

冬季是心血管疾病好發的季節，莊可鈞說明，「心主血脈」，心為陽中之太陽，人體血液能正常流動，主要依靠心臟的健全功能，因此心必須保持強大的陽氣，才能溫運血脈；一旦心陽被寒邪損傷，則可導致血運滯澀，誘發各種系統疾病。提醒民眾五時應保持良好情緒，避免發怒、急躁和精神抑鬱，對於本身有高血壓 、冠心病的患者，也應該做一次全面檢查並且調整用藥。

調理脾胃強腎臟 中醫建議可按摩3穴位

冬季是進補的好時機，應以增加熱能為主，莊可鈞提到，飲食上要遠3白（糖、鹽、豬油），近3黑（黑芝麻、蘑菇、黑米），可適當多吃瘦肉、雞蛋、魚類、豆類……等料理，另外也提供2道養身食譜 給大家。

羊肉暖胃湯

▸食材： 鮮羊肉500克、生薑3片、砂仁9克、丁香9克、鹽少許。

▸作法：羊肉切塊，過沸水與生薑片、丁香、砂仁放入鍋中，加入水2000c.c.，小火燉3小時後加入鹽即可食用。

▸功效：可溫中暖胃、散寒止痛，尤其適合冬季胃寒導致的反胃、胃痛、腹脹等胃寒型民眾，但若不確定自己屬於哪一型胃痛，建議患者還是要諮詢專業中醫師。

山藥胡蘿蔔牛肉湯

▸食材：胡蘿蔔100克、牛肉片100克、山藥150克、高湯750毫升。

▸作法：山藥去皮切塊，胡蘿蔔切片，加入高湯煮沸後，放入山藥塊、胡蘿蔔切片，蓋上鍋蓋，中火煮約5分鐘，最後放入牛肉片，待變色後即可關火食用。

▸功效：可補脾養胃、補腎固精，且牛肉可補中益氣，山藥及胡蘿蔔亦富含多種營養素。

由於冬季天氣寒冷，莊可鈞建議，民眾盡量少在降溫的天氣外出，或不要長時間待在室外，同時少食用冷飲，視氣候及時增減衣物，降低著涼機會，另外，平時應適度鍛煉，運動量以不疲勞為度，也可多按摩「足三里穴」、「湧泉穴」、 「太溪穴」，舒緩不適症狀。

足三里穴

▸位置：小腿前外側，外膝眼下3寸，脛骨前緣外一橫指處。

▸功效：胃經穴位，具有調理脾胃，和腸消滯，清熱化濕的功效。可用於腸胃不適、消化不良、腸胃脹氣等症狀。

湧泉穴

▸位置：位於足底部，約當足底第 2、 3跖趾縫紋頭端與足跟連線的前3分之1處。

▸功效：為腎經穴位，可以使人腎精充足，耳聰目明，精神充沛。

太溪穴

▸位置：位於足內側，內踝後方與腳跟骨筋腱之間的凹陷處。

▸功效：為腎經穴位，可使腎臟的功能有效增強。

核稿編輯：陳如頤