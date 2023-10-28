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烤箱電鍋淘汰 達人曝「洗碗機」這樣用 鮮嫩鮭魚秒出爐

TVBS新聞網／編輯 張庭暄 報導
一名烹飪達人教大家烹飪鮭魚的小技巧。(本報資料照片)
一名烹飪達人教大家烹飪鮭魚的小技巧。(本報資料照片)

你曾想過洗碗機也能煮飯嗎？一名烹飪高手在平台上分享了一部影片，只見她將鮭魚調味過後並調準溫度放入了「洗碗機」中，而非烤箱與電鍋裡，出餐後鮭魚看起來相當鮮嫩多汁與美味。短短51秒影片吸引了將近7萬多人次觀看，不少人大讚很有創意。

根據紐約時報（New York Post）報導，一名烹飪達人札妮（Elaine LaineyZany）於10月20日在「TikTok平台」上分享一段影片，主題為「如何在洗碗機中製作完美的鮭魚」。首先鮭魚片可先添加一些檸檬，並加上一些香料，如：蒔蘿和迷迭香；接下來，加入大蒜、一些黃油、鹽和胡椒粉。

所有配料都準備好後，將鮭魚以鋁箔紙緊緊的包裹起來，不過要確保鮭魚沒有任何的空隙。接著將鮭魚放在洗碗機的頂架上，並用熱水和熱風循環加熱，溫度部分則需要達到華氏145度（也就是攝氏62度）。等待兩步驟結束後，即可打開熱騰騰的洗碗機，出爐的就是「新鮮美味的鮭魚」，即可大快朵頤。

@zaineylainey007 Best salmon recipe #yummy #food #fyp #foryou #viral #cooking #easy #foodie #dinner #home #wow #omg ♬ original sound - Elaine Lainey Zany 🤪

據了解，該方法有其根據，美國農業部（USDA）曾建議鮭魚應在華氏145度（也就是攝氏62度）下烹飪，阿拉斯加鮭魚公司 （Alaskan Salmon Company）也補充，當鮭魚在適當的溫度下烹飪時，將變得濕潤且呈現黃油狀；其中叉子碰觸到鮭魚的時候、鮭魚就會輕易脫落。不過，其實札妮並非首例使用洗碗機烹飪的人，先前曾有一名來自米蘭的廚師麗莎.卡薩利（Lisa Casali）自2013年不斷的推廣洗碗機烹飪方式，包括：蒸煮麥粉、小牛肉和金槍魚等食譜，都曾使用此方式製成。

烤箱電鍋淘汰！達人曝「洗碗機」這樣用　鮮嫩鮭魚秒出爐

TVBS新聞網

食譜 紐約時報 農業部

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