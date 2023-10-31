吃了好處多 養生地瓜4吃

豆漿香蕉地瓜飲

地瓜也稱紅薯或番薯，這幾年因為有朋友和親家母的自種愛心地瓜，讓小時候鮮少吃的我也愛上了。說來有趣，媽媽那年代物資匱乏，所以地瓜是她們那年代三餐裹腹的主糧；但隨著地瓜躍上養生行列，如今也是餐桌常客，連媽咪也查覺，地瓜真是個好物。

豆漿香蕉地瓜飲

材料：

無糖豆200毫升、香蕉40克、地瓜30克、果乾適量、黑芝麻適量、即食燕麥適量、綜合堅果粉適量。

作法：

1.碗裡加入豆漿，香蕉切片，地瓜切片蒸好，加入燕麥、堅果粉，放入蒸鍋蒸5分鐘。

2.最後放入果乾，撒上適量黑芝麻粒即可。此款非常適合運動完後一小時補充，可增加飽足感，含膳食纖維。

蒸栗子地瓜

蒸栗子地瓜

材料：

栗子地瓜600克。

作法：

栗子地瓜清水洗淨濾乾，放入小鍋子用蒸鍋蒸熟，先以大火蒸5分鐘，之後轉中小火約30～40分鐘（視地瓜大小決定），關瓦斯續燜即可。

南瓜地瓜包

南瓜地瓜包

材料：

中筋麵粉300克、酵母粉3克、南瓜泥180克、地瓜丁120克、鹽、糖適量。

作法：

1.大盆內倒入麵粉、酵母粉，些許糖，一點鹽攪勻，接著加入南瓜泥混在一起，搓揉成糰，發酵約3～4小時。同時可處理地瓜，將地瓜削皮洗淨、切丁蒸熟。

2.麵糰再次搓揉，再醒發30分鐘，醒發好後，分成9～10等分，用擀麵棍擀成圓皮，把蒸好的地瓜餡料 放入圓皮內，捏緊麵皮；放入蒸鍋冷水中大火蒸20分鐘即可出鍋，不加一滴水的鬆軟南瓜地瓜包，營養滿滿。

藜麥蒸地瓜塊

藜麥蒸地瓜塊

材料：

地瓜200克、藜麥150克、水蓋過藜麥地瓜約1公分。

作法：

1.地瓜洗淨削皮，切小塊。

2.因為藜麥細小，藜麥洗淨濾乾後要用小濾杓接，放入鍋中加水，用蒸鍋蒸約30分鐘即可。