香煎藕盒

雖然平常極少吃煎炸燒烤的食物，但偶爾也會應孩子們的要求，做點蔬菜 煎餅類的小點心，吃起來很香，因為加了蔬菜，所以吃起來不至於太上火。

香煎藕盒

材料：

新鮮蓮藕2根、雞蛋 2顆、絞肉約200克、青蔥3支、澱粉1大勺、生抽1大勺、蠔油1大匙。

香煎藕盒食材

作法：

1.蓮藕洗淨，刮掉黑斑部分，切成兩毫米左右的藕片備用。

2.將青蔥切碎，加進絞肉中，並加入醬油、蠔油及一小匙水拌勻。

3.澱粉1大匙加水1小匙調勻，再打入雞蛋，拌勻成蛋糊。

4.取一片藕片鋪上一層絞肉，蓋上另一片藕片成為藕盒。

香煎藕盒

5.所有藕盒做好後，起油鍋，燒至8分熱。將藕盒放入蛋糊裡包一下，再入油鍋中煎炸至兩面金黃即可出鍋。

馬鈴薯煎餅

馬鈴薯煎餅

材料：

馬鈴薯2顆、雞蛋3顆、絞肉約150克、蝦米20克、青蔥3支、麵粉150克、生抽1大勺、鹽1小勺。

馬鈴薯煎餅食材

作法：

1.馬鈴薯削皮後洗乾淨，刨絲備用。

2.蝦米、青蔥切碎，放入馬鈴薯絲裡，打3顆雞蛋、生抽和鹽，攪拌均勻。

3.慢慢加入麵粉，充分攪拌成麵糊。

4.起油鍋加熱至八分熱，用湯匙把麵糊舀入油鍋輕輕攤開，煎至兩面金黃即可出鍋。如果動作稍快些，每次可同時煎4塊餅。

蘿蔔煎餅

蘿蔔煎餅

材料：

白蘿蔔1根（約1.5磅）、雞蛋3顆、火腿丁100克、蝦米20克、青蔥3支、麵粉150克、生抽1大勺、鹽1小勺。

蘿蔔煎餅食材

作法：

1.蘿蔔洗淨後削皮，刨絲備用。

2.蝦米、青蔥切碎放入蘿蔔絲，打3顆雞蛋，加火腿肉、生抽和鹽，攪拌均勻。

3.慢慢加入麵粉，充分攪拌成麵糊。

4.起油鍋加熱至八分熱，用湯匙把麵糊舀入油鍋，煎至兩面金黃即可出鍋。