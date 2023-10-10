豐富膳食纖維 花椰菜米2道
市面上有現成的花椰菜米，我們也可以將花椰菜盡量切碎，即是自製的花椰菜米。花椰菜是十字花科的蔬菜，具有抗癌的功效，製作成花椰菜米，顆粒小容易消化，吃起來又有飽足感，取代米飯，含有豐富的膳食纖維，是非常健康又營養的食材。
蒲公英炒花椰菜米
材料：
蒲公英、花椰菜、高麗菜、紅蘿蔔、豆腐、水。
調味料：
橄欖油、麻油、黑胡椒、鹽、醬油。
作法：
1.蒲公英洗淨，切小段；花椰菜、高麗菜洗淨，切碎；紅蘿蔔洗淨，去皮，切小塊；豆腐切丁，備用。
2.炒鍋加入適量的橄欖油，熱油鍋，放入花椰菜、高麗菜、紅蘿蔔拌炒。
3.兩分鐘後，加入蒲公英、水，以麻油、黑胡椒、鹽、醬油調味，拌炒均勻。
4.待菜肴熟且入味，即可盛起。
薑黃番茄花椰菜米
材料：番茄、花椰菜、豆腐、水。
調味料：橄欖油、薑黃、黑胡椒、鹽、醬油。
作法：
1.番茄洗淨，切小塊；花椰菜洗淨，切碎；豆腐捏碎，備用。
2.炒鍋倒入橄欖油，熱油鍋後倒入豆腐、薑黃，拌炒兩分鐘後盛起，備用。
3.倒入番茄、花椰菜、水，稍做攪拌，蓋上鍋蓋烹煮。
4.待花椰菜煮至八分熟，即可放入薑黃豆腐，以橄欖油、黑胡椒、鹽、醬油調味，充分攪拌均勻。
5.待菜肴熟且入味，即可盛盤上桌。
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