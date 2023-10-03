啤酒黑糖燉牛肉食材

過去我喜歡做台式滷牛腱，後來看到一道西式「派翠克燉牛肉」作法更容易，不需要事先醃製牛肉，當天做當天就能享用，而且所用的牛肩肉（chuck roast）部位也很容易在超市購買。

主要食材：

牛肩肉2.5～3磅。（需依重量調整調味料的量）

配料：

洋蔥2顆、各色洋芋數粒、番茄2粒、胡蘿蔔數根。

調味料：

沙拉油2勺、鹽3湯匙（tbs）、黑糊椒1湯匙、黑糖2湯匙、黑麥啤酒1～2罐。

作法：

1.牛肉退冰後，四面抹上鹽和黑胡椒略為搓揉。鑄鐵鍋內放入2勺沙拉油，油熱後放牛肉塊，煎至微焦時倒黑糖，繼續煎至黑糖完全融化，變成焦糖附著在牛肉上。

2.加入洋蔥丁翻炒，直到洋蔥香味逸出；倒入啤酒蓋過牛肉，大火滾沸，再轉小火。

3.另起一鍋燒熱水，丟入番茄燙一會兒，趁熱剝去番茄皮。撈起後切小塊，加入牛肉中一起燉1小時。

4.再放入胡蘿蔔和洋芋粒。再燉40分鐘。即可取出裝盤。

小叮嚀：

1.將鹽和胡椒粒抹在牛肉表面，這樣爆香牛肉時，油的溫度很高，可以把胡椒香味逼出來；牛肉表面微焦，可以鎖住肉質和胡椒的香味。

2.不須加醬油，因為這道菜上色的三元素，黑啤酒、炒焦的黑糖、爆炒的洋蔥，讓醬汁濃郁，搭上番茄的紅色，飽和又漂亮。

3.可以搭配白飯吃，若和烤餅一起吃也非常可口。

4.出鍋時，可以放一些個人喜歡的香料，如九層塔、迷迭香、牛至。

5.牛肩肉是牛常會運動到的部位，肉質比較老，但有點類似牛腱的口感，若習慣吃魯牛腱的Ｑ彈口感，會喜歡這部位的肉質。