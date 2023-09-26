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甜而不膩 蛋黃酥

閔娜
蛋黃酥
蛋黃酥

每年到了中秋節，一定得吃上月餅。但月餅稍嫌油膩，甜而不膩的蛋黃酥就成了最好的替代品，一年做一次，再麻煩也得花點時間，讓家人解解饞吧。油皮材料：中筋麵粉4杯、水1杯、蔬菜油1杯。

油酥材料：低筋麵粉3杯、蔬菜油或豬油1杯。

內餡材料：豆沙或黑芝麻1包、蛋黃20個。

表面裝飾材料：蛋黃、牛奶半匙、老抽醬油2滴、芝麻。

作法：

1.油皮：將中筋麵粉、水、蔬菜油混好後置旁，醒半個小時。

2.油酥：混合所有材料，置旁。

3.內餡：蛋黃置烤箱，灑些米酒去腥，以250℉，烤約20分鐘後放涼。再取豆沙約25克，包好蛋黃。

4.油皮擀圓，放上油酥包成方形後，用擀麵棍擀成長方形；再像疊被子一樣，疊三層正方形，再擀成長方形。此動作重複三遍後，擀成長方形置旁，再醒半小時。

5.油皮醒好後，將它擀薄，捲起後用刀切成20個麵捲，並將它擀圓，一一將內餡包好，收口朝下放在烤盤上。

6.蛋黃打碎，加約半匙牛奶、2滴老抽醬油混均勻，抹在蛋黃酥上方，上撒芝麻。

7.將做好的蛋黃酥送入烤箱，以250℉，烤約25分鐘即可。

小叮嚀：

1.蛋黃酥的關鍵在於油皮的軟度，其柔軟程度應該是不用大力就能輕易地擀開。但在擀麵皮時，仍得要注意別太大力，以免油酥露出。

2.油酥使用豬油，口感較酥脆，用蔬菜油也不差。

3.如果初次做，建議選用黑芝麻餡較好，因為比較不易黏手。豆沙餡較黏手，手掌內可沾些麵粉好操作。

蔬菜 牛奶

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