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怎麼吃蛋才安心？解密雞蛋的保存和烹調方式

記者吳傑沐／即時報導
為避免食品中毒風險，雞蛋使用前要清洗乾淨，同時不生吃雞蛋及「煮熟」再吃，能吃得安心又營養。（本報資料照片）
為避免食品中毒風險，雞蛋使用前要清洗乾淨，同時不生吃雞蛋及「煮熟」再吃，能吃得安心又營養。（本報資料照片）

雞蛋營養豐富，料理變化又多，是一日三餐不可或缺的食材，不過，由於近期雞蛋風波不斷，不少民眾對雞蛋食安感到憂心，苗栗縣政府衛生局也解密雞蛋的保存和烹調方式，提供民眾「怎麼吃蛋才安心！」小常識。

首先，散裝蛋買回家後先用乾紙巾擦拭明顯髒汙，再用塑膠袋包裝好放入冰箱，食用前清洗雞蛋，切記不可先洗蛋，以免破壞蛋殼表面保護層，反而容易壞；洗選蛋則不需再次清洗，可直接將整盒雞蛋「尖端朝下」放進冰箱。

一般蛋的效期約為21至30天，在市場買的散裝常溫雞蛋置於陰涼處約可保存7天到10天，但有些無法清楚知道它的確切生產時間，因此建議大家無論洗選蛋、散裝蛋都盡量以冷藏保存，並且建議於二周內食用完畢。

烹調雞蛋的注意事項，首要是清洗，必須在處理食材前將蛋及雙手洗淨，可避免在敲開蛋殼時，將表面的病菌及髒汙接觸到可食雞蛋，也要避免碰過蛋殼後又去碰觸其他料理，才能降低沙門氏菌汙染食品中毒風險；蛋打開後，最好立刻料裡，不要放置在旁，以免細菌滋生。

打蛋時建議多準備一個碗，先將蛋打進碗裡，確認沒壞再打下一顆，以免有壞蛋混入；最後「煮熟」是最重要的原則，蛋煮熟的溫度要在70度以上，加熱時間也要夠長，例如煮蛋花湯，蛋打入後，再多沸騰二、三十秒加熱煮熟，不要打完就立刻起鍋。

為避免食品中毒風險，雞蛋使用前要清洗乾淨，同時不生吃雞蛋及「煮熟」再吃，能吃得安心又營養。

雞蛋

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