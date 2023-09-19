喜氣洋洋慶中秋 團圓家宴菜

喜上眉梢甜菜飯

慶祝節日，最好的方式，無外乎大吃一頓。聚餐吃飯，不僅能大飽口福、聯絡感情，尤其桌上的各式菜色，是大家的集體創作，吃起更是特別美味。

腐皮卷乃出自表姊的巧手，香氣四溢外加滿滿的蛋白質，讓人吃個不停嘴。越式春卷則是外子的精心傑作，米紙的清新滋味，搭配鮮甜的蔬菜口感，以及素雞卷的煙熏味道，叫人齒頰留香。

甜菜飯，色澤豔麗增添喜氣。小時候逢年過節，最喜愛的就是美味的炸物，也來點炸地瓜應景吧！

喜上眉梢甜菜飯

材料：甜菜、黃椒、蘑菇、凍豆腐、白米、水。

調味料：橄欖油、麻油、黑胡椒、鹽、醬油。

喜上眉梢甜菜飯食材

作法：

1.甜菜洗淨去皮；黃椒洗淨，對半切開去籽；蘑菇洗淨，去薄膜。將所有食材和凍豆腐切丁，備用。

2.白米洗淨，放入電鍋內鍋，倒入甜菜及適量的水，攪拌均勻，以電鍋烹煮。

3.電鍋開關跳起，5～15分鐘後再掀開鍋蓋，將甜菜飯打鬆，並以麻油、醬油調味，攪拌均勻，備用。

4.炒鍋倒入橄欖油，油熱後下黃椒、蘑菇，稍做攪拌，蓋上鍋蓋烹煮；煮至八分熟，放入凍豆腐，以麻油、黑胡椒、鹽調味拌勻。

5.待菜肴熟且入味，加入甜菜飯，不斷地翻炒，使菜肴和甜菜飯混合均勻。再倒回電鍋內鍋，以電鍋蒸煮10分鐘，讓甜菜飯的色澤和味道更為提升，再度開鍋時，即是喜氣洋洋的甜菜飯了。

腐皮卷

腐皮卷

材料：豆包、香菇、紫菜、雞蛋 、豆腐皮。

調味料：鹽、胡椒、醬油。

工具：壽司卷竹簾。

作法：

1.豆包洗淨，切小丁；香菇洗淨，泡軟後切碎；將蛋打勻成蛋汁，加入豆包、香菇，以鹽、胡椒、醬油調味，攪拌均勻，即是腐皮卷內餡，備用。

2.取壽司卷竹簾，放一張豆腐皮，再疊上一張紫菜，接著均勻鋪上內餡。以包壽司的方式將竹簾捲起收緊，直到捲好為止，以電鍋或是瓦斯爐，隔水蒸熟腐皮卷。

3.食用前以平底鍋油煎腐皮卷，至兩面金黃即可起鍋，切片盛盤。

越式春卷

越式春卷

材料：

高麗菜、胡蘿蔔、素雞卷、越式春卷皮（越南 米紙）、水。

調味料：橄欖油、麻油、黑胡椒、鹽。

作法：

1.高麗菜洗淨，切小塊；胡蘿蔔洗淨、去皮，切丁；素雞卷切小塊，備用。

2.炒鍋倒入橄欖油，油熱後放素雞卷，炒香後先盛起。

3.放入高麗菜、胡蘿蔔、水，拌炒均勻，蓋上鍋蓋烹煮。

4.高麗菜煮軟，加入素雞卷，以麻油、黑胡椒、鹽調味，拌炒均勻。

5.菜肴熟且入味，即是越式春卷的餡料 。

6.越式春卷皮，以溫開水浸泡軟化，平鋪在盤中，放入適當餡料捲好，即是美味可口的越式春卷。

炸地瓜

炸地瓜

材料：地瓜、麵粉、雞蛋、水。

調味料：植物油、紅糖。

作法：

1.地瓜洗淨、去皮，切小塊；麵粉、紅糖倒入大碗，打入雞蛋，加水攪拌均勻，成為麵糊；將地瓜倒入麵糊中，使地瓜沾滿麵糊，備用。

2.炒鍋加植物油，油鍋熱後放入沾滿麵糊的地瓜，將地瓜片炸到兩面金黃，筷子可插入，表示地瓜已經熟了，即可起鍋，放入鋪有吸油紙的盤中，油瀝乾後即可食用。