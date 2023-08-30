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布袋豆腐 內有乾坤

崇輝
最後的勾芡澆汁，讓布袋豆腐的口感滑軟細膩。
最後的勾芡澆汁，讓布袋豆腐的口感滑軟細膩。

光從賣相來著眼，形似布袋草包的布袋豆腐很難勾起食客品嘗的欲望；但當你將布袋豆腐整個送進嘴裡，用牙一咬，包裹在外的飽含湯汁豆腐破裂，汁水四溢、清香滿口，滋味讓人嘖嘖稱奇。其貌不揚的布袋豆腐，可說是內裡自有乾坤美味的吃食。

材料：

普通豆腐2塊、五花肉25克、鮮蝦仁2至3隻、嫩玉米粒25克、乾香菇3至4朵、胡蘿蔔半根、鮮薑2片、小香蔥3至4株、大蒜2瓣。

調味料：

乾澱粉1大湯匙、植物油250克、雞精1大湯匙、糖1湯匙、香油、蠔油、醬油、鹽、料酒、胡椒末等少許。

食材
食材

作法：

1.將豆腐切成一個食指指節厚，兩個指節寬，三指節長的豆腐塊。洗淨後瀝乾，備用。

2.將五花肉和鮮蝦仁分別剁碎成泥。香菇跟胡蘿蔔切成半粒米大小的顆粒狀。鮮薑切末。

3.小香蔥切成兩段，保留綠色的蔥葉，之後用於將豆腐包扎口；蔥白部分及大蒜和鮮薑切末，用於製作勾芡的湯汁。

4.製作內餡：將五花肉和鮮蝦仁泥、蔥白末、鮮薑末及香菇、胡蘿蔔、玉米粒等混合，加入香油、蠔油、醬油、鹽、糖、料酒、胡椒末，調味後攪拌成餡。

5.取一炒鍋倒入植物油，以可淹沒過豆腐塊為度；開火熱鍋，將瀝乾的豆腐塊煎炸至四面金黃，撈出後將油瀝乾，備用。

6.用尖頭窄刃的刀從豆腐塊寬面的一側，切出方形孔洞，將沒有炸硬的豆腐盡量掏出，最好只留一層炸黃炸硬的外殼。再將內餡填入豆腐包中，反覆揉搓幾次小香蔥的綠葉，增強其韌性，捏緊孔洞口，並用小香蔥葉牢牢紮緊。

7.上籠屜，用大火將豆腐塊蒸熟。

8.將乾澱粉加水，攪拌成稀糊狀。取一炒鍋加入少許植物油，大火燒熱，放蔥、薑、蒜末爆香後，加少量水、雞精及其他調味料，待鍋中的水沸騰時，加入水澱粉後攪拌數次勾芡，最後將芡汁淋在蒸熟的豆腐上，布袋豆腐就完成了。

四面炸至金黃的豆腐塊及用於扎口的小香蔥葉。
四面炸至金黃的豆腐塊及用於扎口的小香蔥葉。
將豆腐掏空、填餡、扎口是做布袋豆腐的關鍵。
將豆腐掏空、填餡、扎口是做布袋豆腐的關鍵。

小叮嚀：

1.布袋豆腐是種很消耗豆腐的料理，準備食材用量時至少要達到平常豆腐料理的一倍。即平常用一塊，做布袋豆腐時就要準備兩塊豆腐。

2.不要像做餃子似的將餡剁碎。布袋豆腐餡料要切成半粒米大小的顆粒狀，這樣口感更加豐富。

不要像做餃子似的將餡剁碎，布袋豆腐餡料要切的半粒米大小的顆粒狀。
不要像做餃子似的將餡剁碎，布袋豆腐餡料要切的半粒米大小的顆粒狀。

3.掏空、填餡、扎口，是做好布袋豆腐的重要3步驟。尤其是在挖空豆腐塊時，一定要有耐心，最好只留一層炸黃炸硬的外殼。

4.將蒸好的布袋豆腐澆汁，會讓這道菜的口感更滑軟細膩，沒有了這步驟就會索然乏味。

5.小香蔥葉的韌性不足時，可用韌性更好的韭菜葉將豆腐紮牢。

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