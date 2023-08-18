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蒸蛋味道和爸爸做的不同？ 原來少「這一味」逼哭網友

聯合新聞網／綜合報導
圖為蒸蛋示意圖，非當事蒸蛋。（本報資料照片）
圖為蒸蛋示意圖，非當事蒸蛋。（本報資料照片）

不少人在家都會自己下廚，想吃什麼就煮什麼，調味也可以自己掌握，不用擔心外食對身體造成的負擔，已然成為許多人的飲食習慣。一名女網友就分享自己蒸蛋的過程，但是尤於沒有達到以前爸爸製作的味道，所以發文和大家討論。

原PO在Dcard發文表示，「第一碗蒸蛋是爸爸蒸的，打蛋、加水、放進大同電鍋、鍋邊放一根筷子」，等到「叮」的一聲就可以吃了，每到晚上嘴饞都會叫爸爸做給他吃。儘管後來爸爸傳授做法給原PO，但自己嘗試幾次不是沒熟、就是太熟。但這次他突然想吃，抱持著失敗心情製作，最後超成功，是「很完美的蒸蛋」，雖然照片上看起來很好吃，但始終沒有之前的味道。

原PO提到，「自從去年爸爸因為癌症去世，我已經很久不敢吃蒸蛋了，明明做法一樣，怎麼會差那麼多，我想，他偷偷放了對女兒的愛吧。」也表示想再吃一次爸爸親手蒸的蛋。

貼文一出，許多網友都認為，這道蒸蛋還添加了洋蔥，賺人熱淚，「有洋蔥突擊我」、「明明是蒸蛋，怎裡面加了洋蔥！」、「這是洋蔥蒸蛋」。也引發一眾網友講述自己的經驗，「我小時候很挑食，晚餐只肯吃爸爸煮的蒸蛋然後攪飯，長大後很少在家吃，直到那天爸爸發生意外離開，才知道我永遠吃不到那碗蒸蛋攪飯了，好想爸爸」、「我媽兩年前過世，我喝到的她煮的最後一碗湯是香菇雞湯，她走後我也會自己煮，但味道就是不一樣，可能多了我的眼淚少了她的愛吧」。

對於蒸蛋作法上的風味調整，不少網友分享經驗，「可以加一點醬油，我爸蒸蛋都會加醬油超好吃！」、「我超愛吃，再加點料變茶碗蒸」、「幸好我阿嬤活著的時候我有問她怎麼做，她都加整罐罐頭高湯不加水下去蒸，有夠好吃」。

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