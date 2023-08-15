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黃金胡蘿蔔3吃

伊蓮小姐
黃金胡蘿蔔炒蛋
黃金胡蘿蔔炒蛋

大家應該都吃過胡蘿蔔，早期胡蘿蔔是「橘紅色」當道，現在還出現了紫色的胡蘿蔔！胡蘿蔔的兄弟姊妹顏色不少，最近逛市場又發現了黃金胡蘿蔔，黃澄澄的模樣很誘人味蕾，於是我做了幾款黃金胡蘿蔔料理，擄獲家人的胃。

黃金胡蘿蔔
黃金胡蘿蔔

黃金胡蘿蔔炒蛋

材料：

黃金胡蘿蔔1條（約600克）、蛋2顆、青蔥1條、油適量、鹽適量、水適量。

作法：

1.黃金胡蘿蔔洗淨去皮切細絲（或用刨刀刨絲），青蔥切細，平底鍋倒入油。

2.把蛋打散快炒撈起備用，接著放入黃金胡蘿蔔絲翻炒至軟，放入炒好的蛋塊攪拌加上鹽、最後撒上蔥花盛盤。

黃金胡蘿蔔煎餅
黃金胡蘿蔔煎餅

黃金胡蘿蔔煎餅

材料：

黃金胡蘿蔔絲150克、胡蘿蔔絲50克、蘋果絲50克、中筋麵粉100克、蛋 一顆、油適量、鹽適量、水約180毫升。（麵糊濃稠度可以隨意增減）

作法：

1.把黃金胡蘿蔔絲、胡蘿蔔絲、蘋果絲放入大碗中，打入蛋液把麵粉倒入，加入清水攪拌均勻。

2.把油倒入平底鍋燒熱，舀一大湯匙粉漿，中小火煎熟(可用煎餅圓輔助器，沒有也可)，兩面煎至焦黃即可出鍋。

雙色胡蘿蔔佐燒肉
雙色胡蘿蔔佐燒肉

雙色胡蘿蔔佐燒肉

材料：

腱子肉600克（也可用五花肉）、黃金胡蘿蔔200克、胡蘿蔔200克、香菇數朵、薑適量、米酒適量、醬油適量、水適量。

作法：

1.腱子肉切塊、洗淨汆燙備用。

2.黃金胡蘿蔔、胡蘿蔔洗淨去皮切塊，香菇泡發。

3.倒入油，把薑片爆香，腱子肉略炒，接著把黃金胡蘿蔔、胡蘿蔔塊、香菇倒入，加入適量米酒、清水、醬油（醬油的多寡決定醬出肉塊顏色），些許鹽，蓋上鍋蓋紅燒約40～50分鐘左右即可。

上一則

自製莎莎醬

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