莎莎醬

源自墨西哥 的莎莎醬(Salsa)健康、萬用、風味絕佳，深受各地老饕們的喜愛，因此名聞遐邇。唯餐廳供應和市售的莎莎醬往往不夠濃稠，於是興起自製的念頭。自製的好處在於用料上不會虧待自己，因此口感豐美，每一口都是滿滿的料，而其應有的鮮、甜、酸、辣的味覺特色也更明顯地呈現出來。家人曾言如此美味料豐的莎莎醬，不論搭配玉米片或任何正餐，主、副將都易位了！心動的讀者諸君不妨也動手試著自製。

材料：

中型番茄2顆、小型洋蔥1/4顆、墨西哥青辣椒(Jalapeño)2條、香菜15根、蔥1/2根、蒜3～4瓣、番茄醬1/2杯、塔巴斯哥辣椒醬(Tabasco Pepper Sauce)1茶匙。

作法：

1.將番茄切小丁；洋蔥也切小丁；墨西哥青辣椒去蒂去籽再切末；香菜切碎；蔥切末；蒜脫膜後磨成泥，以上食材裝入大小合適的碗內。

2.加入番茄醬和塔巴斯哥辣椒醬拌勻。

3.將碗覆蓋，移至冰箱冷藏至少2小時至入味，有個性、風味明亮的莎莎醬即完成。

小叮嚀：

1.選用熟度高的紅艷番茄，做出的莎莎醬味道最佳。

2.依照此食譜 製作出的莎莎醬已有酸味，若嗜重酸，可加點檸檬汁或萊姆汁調整。

3.自製的莎莎醬無防腐劑，請放入冰箱冷藏，並盡速食用完。