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低脂高纖好味道 鮮筍4吃

Vivien
清炒綠竹筍
清炒綠竹筍

吃荀子讓悶熱的天氣多些清爽。而搭配筍子的最佳食材，非豬肉莫屬，堪稱最佳「筍」友代表。

筍季大約從冬筍至夏季7、8月的綠竹筍達高峰，夏日「綠竹筍」更是我家餐桌上的心頭好。煎、煮、炒、炸、滷等皆宜；筍子低糖、低脂肪、高膳食纖維，幫助體內腸胃蠕動，對預防便秘也有幫助。不過，竹筍的粗纖維較不易消化，腸胃功能不佳者要適量食用。以下分享竹筍四吃。

【竹筍怎麼煮】

清洗帶殼竹筍外殼，備一鍋乾淨清水，水量蓋過竹筍，大火煮滾，後開小火煮50～60分鐘，全程不開鍋。煮熟後不要動，繼續燜蓋著，等整鍋放涼，再取出分切。吃不完的筍子，可以整鍋放冰箱存放著，可以保留2～3天。

第1吃／清炒綠竹筍

材料：

綠竹筍、油、鹽。

作法：

1.去殼切掉粗纖維，接著切片，再切絲(大小切絲不拘)

2.鍋中放油，把所有竹筍絲倒入快炒，撒上適量鹽，約2分鐘出鍋。

九層塔佐綠竹筍
九層塔佐綠竹筍

第2吃／九層塔佐綠竹筍

材料：

綠竹筍、油、鹽、薑絲、九層塔。

作法：

1.方法如清炒綠竹筍，去殼切掉粗纖維，但切不規則塊狀。

2.鍋中放油，把筍塊倒入快炒，撒上適量鹽、放薑絲，起鍋前放入九層塔串味。

紅燒綠竹筍佐排骨
紅燒綠竹筍佐排骨

第3吃／紅燒綠竹筍佐排骨

材料：

排骨約600克、竹筍約3條、薑塊、醬油適量、水適量、些許鹽。

作法：

1.排骨約600克，汆燙去血水洗淨。竹筍切不規則塊狀，和薑塊一起下鍋。加入排骨、適量醬油和水，開大火煮沸，接著轉中火約20分，最後小火燜煮40分，起鍋前加入些許鹽，即可享用。

客式綠竹筍佐九層塔煮肋排湯
客式綠竹筍佐九層塔煮肋排湯

第4吃／綠竹筍佐九層塔煮肋排湯

材料：排骨約600克、竹筍約3條、薑片、水適量、些許鹽、九層塔。

作法：

如「紅燒綠竹筍佐排骨」，只是不加醬油。鍋中水量需蓋過排骨跟竹筍，放入薑片，煮約40分鐘，起鍋前加適量鹽，最後放入九層塔，屬於客式竹筍湯料理。

上一則

紅肉、白肉火龍果如何從外觀區分？預防便秘吃哪種？

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