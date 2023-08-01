舌尖上的歷史 宋朝料理上桌

山家三脆

近來我閱讀了《宋宴》一書，對書中介紹的宋朝食譜 產生了濃厚的興趣。宋朝是一個重文輕武的朝代，是老饕們的黃金年代，在飲食文化上，從一日二餐進化成一日三餐，「炒菜」作為烹飪的主流也始於宋朝，還有許多宋朝的小吃也都流傳至今。作為現代的我們，感興趣的是宋朝人吃點啥？根據書中記載，復原古代宋朝的味道，用舌尖來感受歷史。

山家三脆

這款素食取材於南宋《山家清供》，是文士私房菜食譜。採用時令食材，加入簡單的調料，入口即感受到竹筍的鮮脆、枸杞葉的清香和鮮菇的綿軟，不同質地、不同味道構成一道春日氣息的涼拌菜，也顯示了南宋時期的飲食審美觀。這道菜製作簡單，口味也符合現代人，特此推薦。

材料：

枸杞100克、新鮮竹筍100克、金針菇100克、蟹味菇50克。

調味料：

芝麻油2湯勺、生抽11/2湯勺、香醋少許、鹽少許、白胡椒粉少許。

山家三脆材料

作法：

1.竹筍去殼，切小滾刀塊，然後放入滾水中煮10分鐘，撈起放入涼水中浸泡至冷。

2.金針菇和蟹味菇均去除根部，放入滾水中焯一下，變軟後即刻撈起放入涼水中浸泡。

3.枸杞摘葉，放入清水中洗淨後，在滾水中燙一下即刻撈起，放入涼水中浸泡。

4.將所有食材瀝乾水分，加入調味料調拌均勻後裝盤，一款宋代版的涼菜就完成了。

小叮嚀：

新鮮竹筍在北美地區很難買到，所以我改用超市冷凍包裝竹筍。

酥黃獨

酥黃獨

酥黃獨的做法來自南宋的《山家清供》一書，把芋頭煮熟後剝皮切片，再裹上調製好的醬料和杏仁碎，然後放入油鍋裡煎製。其香酥與綿軟的口感，層次非常豐富。書中記載，稱酥黃獨是當時難得的美味，有詩讚曰：「雪翻夜缽截成玉，春化寒酥剪作金。」

材料：

芋頭250克、杏仁碎80克、杏仁醬50克、白味噌(黃豆醬)20克、玉米澱粉10克。

酥黃獨材料

作法：

1.芋頭洗淨後，放入鍋中加水煮，水滾後煮20～25分鐘，取出待涼，剝去外皮，切成6毫米厚的片狀備用。

2.把杏仁醬、白味噌和玉米澱粉混和一起，加入少許水調拌成濃稠的糊狀醬汁備用。

芋頭煮熟後剝皮切片，再裹上調製好的醬料和杏仁碎。

3.鍋中放油加熱，用筷子逐一夾起芋片，放入糊狀醬汁中裹勻，再沾上杏仁碎，然後放入油鍋內用中火煎製，當兩面略呈金黃色時，即可夾起裝盤。

小叮嚀：

芋頭已經是煮熟的了，所以煎製時間不必過久。

蟹釀橙

蟹釀橙

蟹與橙是一款非常吸睛的搭配，以「釀」的製法令二者渾然一體。橙子的酸甜融合螃蟹的鮮美，它看似一道菜，又似一件藝術品，需要你靜靜體味的一款風雅菜。

蟹釀橙出自於南宋《山家清供》一書，此菜源於南宋臨安地區，後入宮成為宋代宮廷名菜之一。千百年來，這道名菜流傳至今，雖作了些改良，卻成為享有盛名的杭幫菜，還曾登上峰會的國宴菜單。由此可見，宋朝飲食文化的流傳之深遠。

材料：

溫哥華大蟹1只(約1000克)、橙子2個、蝦仁60克、生薑10克、花雕酒1湯勺、米醋1湯勺、玉米澱粉1湯勺、鹽少許。

蟹釀橙材料

作法：

1.把溫哥華大蟹放入蒸鍋，上汽後蒸8分鐘，取出待涼後，利用剪子把蟹肉剔出，備用。

2.蝦仁洗淨後切成小丁，生薑去皮切成碎末備用。

3.橙子洗乾淨後，在橙子上三分之一處，用小刀切出波浪形的口子，打開蓋子後用小刀把橙子肉取出並掏空，取出的橙肉擠汁備用。

橙子洗乾淨後，在橙子上三分之一處，用小刀切出波浪形的口子，打開蓋子挖空橙肉。

4.鍋中加少許油，放入薑末進行煸炒，再放入蝦仁和蟹肉一起煸炒，加入花雕酒、米醋和少許鹽翻炒片刻，最後用橙子汁加玉米澱粉調勻勾芡。

5.把炒好的蟹肉放入掏空的橙子裡，把橙蓋合上放入蒸鍋，上汽後蒸10分鐘即可關火，一款精緻鮮美帶著果香的蟹釀橙就大功告成了。

小叮嚀：

書中記載選用的是大閘蟹，但北美地區因食源關係，就選用了溫哥華大蟹。