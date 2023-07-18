鹹魚雞丁炒飯

鹹魚不可多吃，但鹹魚入饌後，它的鹹香所帶來的風味，是一種幸福的享受。鹹魚炒飯、鹹魚蒸肉餅是廣東名菜，鹹魚紅燒肉則是江浙人愛吃的家常菜肴，偶爾吃一兩回，還是值得的快樂人生。

鹹魚雞丁炒飯

材料：

鹹魚1小塊（泡水去鹽分，切丁）、雞胸肉1塊（切丁）、料酒1湯匙、醬油適量、米飯4～6人份、雞蛋 4～6顆、小芥蘭苗梗（切小段約1小飯碗）、大蒜末1湯匙、蔥花2湯匙、生抽1湯匙、油適量。

作法：

1.雞胸肉以適量酒、醬油浸泡醃製，備用。

2.煮新鮮白飯，水放少些，煮成一粒粒較乾的白飯備用。鹹魚與蒜末同拌，備用。

3.炒鍋溫油約1湯匙，落雞丁（留醬油、酒汁在碗內備用），蓋上鍋蓋燜約2分鐘後，揭蓋翻面，再燜2分鐘至呈金黃色，翻炒約1分鐘，起鍋備用。

4.炒鍋再溫1茶匙油，炒香蒜蓉與鹹魚丁，約兩分鐘，起鍋備用。

5.炒鍋抹淨，落1湯匙油，打入雞蛋稍微炒勻後，加白飯一起拌炒；隨後加小芥蘭苗梗片、雞丁、鹹魚、蒜蓉，並撒上蔥花、醃雞丁的醬油酒汁，用大火炒勻即可。

鹹魚紅燒肉

鹹魚紅燒肉

材料：

五花肉約1.5磅半、鹹魚1小塊、冰糖2小塊、紅燒汁1茶匙、紹興酒1瓶、青蔥1把、薑1塊切片。

作法：

1.五花肉洗淨切塊；鹹魚浸水20分鐘去鹽，切小塊備用。

2.五花肉焯水，沖洗乾淨後放入煮鍋，加紹興酒浸過肉塊，落薑片、蔥段及冰糖，蓋上鍋蓋煮滾，續轉中小火燉約40分鐘。

3.豬肉變得稍軟爛，再加進鹹魚塊、紅燒醬汁，以小火燜燒約20分鐘，一道晶瑩剔透、帶有酒香、肉香、魚香的鹹魚紅燒肉就完成了。上桌前再撒上蔥花，就是一道色香味俱全的家常菜肴。

鹹魚蒸肉餅

鹹魚蒸肉餅

材料：

鹹魚1片、豬絞肉約1磅多。

調料：

薑末1湯匙、料酒1茶匙、黑胡椒粉少許、糖1茶匙、鹽半茶匙、生抽1茶匙、太白粉1茶匙、水1.5湯匙、薑絲1茶匙、蔥花1茶匙、油適量。

作法：

1.鹹魚去骨洗淨，入水浸泡20分鐘去鹽，備用。

2.將薑末、料酒、胡椒粉、糖、鹽、醬油，加入絞肉中調和均勻，再逐漸將太白粉調水後的漿水，分三次加入絞肉中混勻，軟化絞肉。

3.將油溫炒鍋，煎黃煎香鹹魚塊，切成小粒，最後多餘的切條狀備用。

4.最後將鹹魚粒加入絞肉中混合均勻，再淋上一些菜油拌勻。將鹹魚絞肉裝進一大盤，盡量壓扁，以便更好蒸熟、保持嫩度。肉餅上鋪鹹魚條及薑絲。

5.大火熱蒸鍋，裡頭可多加些水，待水滾後放進肉盤，蓋上鍋蓋；大火蒸7分鐘，蒸熟取出肉盤，撒上蔥花，極為開胃的下飯菜就可上桌。