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復刻餐廳美味 帕馬森雞排

小青
帕馬森雞排
帕馬森雞排

與友人外出共進午餐時，對方推薦了帕馬森雞排（chicken parmesan）， 吃過之後就愛上這道菜。經過多次嘗試復刻，終於研究出簡單又美味的製作步驟。不用出門就能品嘗到與餐廳一樣的美味，而且這道菜也非常適合全家一起享用。

材料：

雞胸肉、麵粉20克、麵包糠20克、鹽少許、黑胡椒粉、辣椒粉（不吃辣可不放）、油20克、任意品牌的義大利麵醬或披薩醬、莫札瑞拉起司(mozzarella cheese)。

作法：

1.將厚厚的雞胸肉排均勻削分成2份，並用肉錘將雞胸肉錘得更薄一些，再用鹽、黑胡椒粉、辣椒粉醃製，放一旁備用。

2.準備一個大碗，放入麵粉、麵包糠、黑胡椒粉、一點點鹽，將這些配料攪拌均勻，再放入雞胸肉使之表面裹滿。

3.鍋中放入油20克，待油溫升高後，放入雞排煎炸，等雞排兩面均炸至金黃即可。

4.將表面金黃的雞排放入烤盤，375℉烤製20分鐘，使雞胸肉完全熟透。

1.雞排煎炸至兩面均呈金黃色，放入烤盤，以375℉烤製20分鐘。
1.雞排煎炸至兩面均呈金黃色，放入烤盤，以375℉烤製20分鐘。

5.20分鐘後取出雞排，在雞排表面均勻塗抹上任意品牌的義大利麵醬或披薩醬，再於上面撒滿莫札瑞拉起司，最後放入烤箱5分鐘，使表面的起司融化，即可享用。

2.在雞排表面均勻抹上義大利麵醬或披薩醬，再於上面撒滿莫札瑞拉起司，放入烤箱5分...
2.在雞排表面均勻抹上義大利麵醬或披薩醬，再於上面撒滿莫札瑞拉起司，放入烤箱5分鐘。

小叮嚀：

1.在混合麵粉與麵包糠時可加入一些自己喜歡的調味粉，這樣炸出來的雞排也更有風味。

2.為了健康與低卡，煎炸雞排時不需放很多油，只要將雞排表面煎至金黃即可。

3.做好的雞排可以任意搭配意麵，或者夾三明治。都是不錯的選擇。

義大利

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