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煮30顆水餃破22顆超崩潰 內行人建議1時間點再下鍋

聯合新聞網／即時報導
原PO不知道該怎麼煮水餃才不會破，過來人建議水滾再下鍋比較適當。（圖／ingimage）
原PO不知道該怎麼煮水餃才不會破，過來人建議水滾再下鍋比較適當。（圖／ingimage）

煮水餃聽起來很簡單，但很多人煮到最後都「破皮」。有一名網友就發文抱怨自己煮30顆卻破22顆，搞不懂明明有按照步驟，為什麼還是失敗？不少過來人分享經驗，還有專家就傳授秘訣。

原PO在PTT以「要如何煮才不會把水餃煮破？」為題發文，他說因為想煮水餃來吃，於是放了30顆到鍋裡煮，並且按照包裝上的教學去做，第一次水滾的時候加半碗冷水，等到第二次水再滾時再加半碗冷水，到了第三次滾的時候，開始計時1分半的時間，最後就完成了。

但沒想到即使照步驟進行，最後還是失敗收場，30顆水餃破了22顆，讓他非常失望，只好上網發文求助大家幫忙，「要如何煮才不會把水餃煮破？有沒有煮水餃的八卦？」

不少內行人都建議水滾後再讓水餃下鍋，「水滾才下」、「滾水入餃，加蓋煮6分鐘，開蓋煮一分半」、「水滾後火調小點，就比較不會破了」、「要用大鍋子啊，水滾再放，用勺子慢慢攪」、「等水滾了再下水餃，不用加冷水」、「我煮40顆頂多破一顆，你該不會沒等水滾？」、「水滾再下餃，滾兩次就可以吃了」、「冷凍水餃冷水下鍋，現包的水滾下鍋」。

有水餃業者就透露祕訣，首先水要大滾、水餃不要退冰，接著水滾後放入水餃，然後使用勺子背面輕輕推攪大約10秒，讓水餃不沾鍋，攪完後蓋上鍋蓋，留一個縫隙，開中大火煮7分鐘不用加水，切記加水或煮太久，水餃皮會爛掉，最後就可以起鍋了。

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