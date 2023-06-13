一吃難忘 紅燒排骨2式

茄醬燒排骨

「紅燒」是中式烹飪的料理法之一，適用於家常菜和宴客菜，端看掌廚者如何呈現。紅燒料理葷素皆宜，或葷素混搭亦可。此手法基本上是指將食材先炸、煎或汆燙再炒過，接著加入水、老抽、料酒、調味料和辛香料，以文火燒煮直至食材透味、熟軟並呈現紅褐色，最後轉較大火收濃湯汁，成品相當夠味下飯。在此分享兩道作法精簡但別具風味的紅燒排骨，滋味香濃且尾韻悠長，試了便知。

茄醬燒排骨

番茄醬幾乎是家家戶戶的常備醬料之一，用來紅燒同樣表現的很稱職。

材料：

排骨1.7磅、蔥1根、薑4片、水1/2杯、番茄醬3大匙、米酒2大匙、老抽1大匙、蠔油1大匙、黃冰糖1大匙。

作法：

1.備一鍋水煮沸，放入排骨以中火汆燙去血渣，撈出沖乾淨瀝乾切塊；蔥切段。

2.炒鍋淋入少量的油，溫熱時將排骨加入，以中大火炒至微黃。

3.加入蔥段和薑片炒香。

4.接著加入水、番茄醬、米酒、老抽、蠔油和黃冰糖翻炒均勻，煮滾時改小火並蓋鍋蓋燜燒至排骨軟爛。

5.打開鍋蓋，轉中大火翻拌、收汁，熄火盛盤。

小叮嚀：

1.排骨汆燙後再切塊會比較好切，而且也較容易保留肉汁。

2.水煮沸時才下排骨，有助於鎖住肉的鮮甜。

3.改小火燜燒時需不時翻拌，除了確保上色均勻，也可避免鍋子焦底。

4.可以選用白冰糖代替黃冰糖，惟黃冰糖加工程度低，保留了較多蔗糖香氣。

糖醋排骨

糖醋排骨

此道糖醋排骨跳脫傳統作法裡排骨需先裹粉、油炸的步驟框架，但仍將味覺特色表現出來，吃出純粹直接的甜酸對比，但又不失協調與平衡，且爽口而無沉甸甸的油膩感，是一吃就不會忘卻的好味道。

材料：

排骨1.83磅、水1/3杯、米酒3大匙、老抽1又1/2大匙、黃冰糖4大匙、烏醋4大匙、芡粉1/2大匙、水2大匙。

作法：

1.將排骨放入沸水中以中火汆燙去血渣，撈出沖乾淨切塊；芡粉和水2大匙調勻成芡水。

2.炒鍋淋入少量的油，溫熱時將排骨加入，以中大火炒至微黃。

3.加入水、米酒、老抽、黃冰糖翻拌均勻，煮滾時轉小火，蓋鍋蓋燜燒至排骨軟爛。

4.開鍋蓋，淋入烏醋翻拌均勻。

5.淋入芡水，再次翻拌均勻，轉中大火繼續翻拌兼收汁，熄火盛盤。

小叮嚀：

1.排骨汆燙後再切塊會比較好切，而且也較容易保留肉汁。

2.水煮沸時才下排骨，有助於鎖住肉的鮮甜。

3.改小火燜燒時需不時翻拌，除了確保上色均勻，也可避免鍋子焦底。

4.烏醋的酸香氣味在遇熱後容易揮發掉，所以勿過早淋入。