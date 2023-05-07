酪梨富含4大營養 3種美味沙拉醬吃法

圖片來源 ／健康醫療網

酪梨滋味濃郁豐富、營養豐富、抗氧化能力佳，以前被稱為「窮人的奶油」、「窮人的營養補給品」，如今因營養密度高，被金氏世界紀錄認定為最營養的水果，專家推薦生吃或當作沙拉食材，可保留許多營養元素，CNN也推薦3種酪梨沙拉醬，美味又時髦。

如何選購酪梨？

根據台灣行政院農委會資料表示，除了挑選品牌外，選擇果形完整、成熟度足夠的果實即可，但請注意酪梨果實成熟度無法單由外皮顏色辨別，除了少數品種如「紅心圓」完熟後果皮會從黃綠色轉成紫色、紫紅色或黑色，多數品種果皮不轉色仍呈綠色。

民眾在選購時，手指輕壓具彈性就是適當的成熟度。若還是硬的，購買回去後請放置數天，變熟、變軟再食用，若超過一周才變熟變軟，那表示採收成熟度不夠，其口感會較差。酪梨還沒變軟前不能放冰箱，以免無法後熟。

酪梨切開吃不完，可以去籽以保鮮膜密封冷藏，避免接觸空氣氧化變黑，若要長期貯存，則可以將果肉切塊冷凍。

酪梨4大營養 1.單元不飽和脂肪酸： 酪梨含有單元不飽和脂肪酸，如油酸和亞麻酸，這些脂肪對心血管健康非常有益，可以降低膽固醇水平和心臟病 風險。 2.膳食纖維： 酪梨富含膳食纖維的水果，有助於促進消化和腸道健康，並且可以幫助控制食慾，減少餓感。 3.維生素和礦物質： 酪梨含有許多重要的維生素和礦物質，如維生素C、維生素K、維生素B6、葉酸、鉀、鎂和銅等。這些營養素有助於保持免疫系統健康，促進細胞生長和修復，以及維持正常的心臟、神經系統和骨骼健康。 4.抗氧化劑： 酪梨含有豐富的抗氧化劑，如類胡蘿蔔素和類黃酮。這些化合物有助於保護細胞免受自由基的損傷，從而有助於預防慢性疾病。

3種美味又時髦的酪梨沙拉醬

1.酪梨檸檬醬：

碾碎酪梨，加入檸檬汁、橄欖油、鹽和現磨胡椒粉，搭配洋芋片一起吃，也可以塗在吐司上。

2.酪梨柑橘醬：

酪梨加入柳橙、紅洋蔥、薄荷、香菜等香氣濃郁的食材，呈現出地中海風味，適合搭配薯條。若是怕紅洋蔥太辣，可添加蘋果醋、糖、鹽，冷藏一夜就變成風味醃漬 紅洋蔥了。

3.酪梨乳酪沾醬：

酪梨、乳酪、希臘優格、歐式香草，揉合出濃郁口感，適合端上家庭派對餐桌。

參考資料：Try this avocado salsa — it’s a Super Bowl winner

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資料來源：健康醫療網

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