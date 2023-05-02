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免烤箱也能做 棉花糖奶酪蛋糕

江碧琪
棉花糖奶酪蛋糕
棉花糖奶酪蛋糕

用棉花糖做的奶酪蛋糕，食材易得，做法簡單，而且不用烤箱，做出的蛋糕輕盈細膩、不硬不黏牙，是一款很好吃的甜點。

底部食材：

餅乾100克、奶油40克。

中層食材：

奶油奶酪200克、鮮奶油100克、小型棉花糖150克、檸檬汁1大匙。

頂層食材：

果凍粉1/2包、熱水1/3杯、冷水1/2杯。

工具：

6吋圓型活底蛋糕模或6吋圓型模具。

棉花糖奶酪蛋糕食材
棉花糖奶酪蛋糕食材

作法：

1.奶油用中小火融化。

2.餅乾放入攪拌機打碎；或捏碎放入夾鏈袋中，用擀麵棍壓碎。

3.餅乾碎與融化奶油混合均勻，將餅乾碎平鋪在活動模具底部，用湯匙壓實，放冰箱冷藏20分鐘備用。

餅乾碎與融化奶油混合均勻，將餅乾碎平鋪在活動模具底部。
餅乾碎與融化奶油混合均勻，將餅乾碎平鋪在活動模具底部。

4.在鍋中將奶油奶酪加入鮮奶油混合，再用中火煮熱關火。

5.加入棉花糖，攪拌至完全融化成糊，再倒入餅乾層之上，鋪平後拿起模具在工作台面上敲擊模型底部，讓多餘的空氣排出。等冷卻後，用保鮮膜包好，放冰箱冷藏2小時。

奶油奶酪加鮮奶油混合，用中火煮熱關火。再加入棉花糖，攪拌至完全融化成糊。
奶油奶酪加鮮奶油混合，用中火煮熱關火。再加入棉花糖，攪拌至完全融化成糊。

6.半包果凍粉加熱水攪至融化，續加入冷水混合均勻成果凍水。

7.取出棉花糖蛋糕，上面淋入果凍水鋪平，再放回冰箱冷藏2小時，就可切食。

小叮嚀：

1.不喜歡鮮奶油的，可改用無糖優格。如用大型棉花糖，最好剪小丁再用。

2.沒有活底蛋糕模，最好用烘焙紙剪一個帶把手的圓型蛋糕紙墊層，以便脫模。

烘焙紙剪一個帶把手的圓型蛋糕紙墊層，以便脫模。
烘焙紙剪一個帶把手的圓型蛋糕紙墊層，以便脫模。

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