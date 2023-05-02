免烤箱也能做 棉花糖奶酪蛋糕
用棉花糖做的奶酪蛋糕，食材易得，做法簡單，而且不用烤箱，做出的蛋糕輕盈細膩、不硬不黏牙，是一款很好吃的甜點。
底部食材：
餅乾100克、奶油40克。
中層食材：
奶油奶酪200克、鮮奶油100克、小型棉花糖150克、檸檬汁1大匙。
頂層食材：
果凍粉1/2包、熱水1/3杯、冷水1/2杯。
工具：
6吋圓型活底蛋糕模或6吋圓型模具。
作法：
1.奶油用中小火融化。
2.餅乾放入攪拌機打碎；或捏碎放入夾鏈袋中，用擀麵棍壓碎。
3.餅乾碎與融化奶油混合均勻，將餅乾碎平鋪在活動模具底部，用湯匙壓實，放冰箱冷藏20分鐘備用。
4.在鍋中將奶油奶酪加入鮮奶油混合，再用中火煮熱關火。
5.加入棉花糖，攪拌至完全融化成糊，再倒入餅乾層之上，鋪平後拿起模具在工作台面上敲擊模型底部，讓多餘的空氣排出。等冷卻後，用保鮮膜包好，放冰箱冷藏2小時。
6.半包果凍粉加熱水攪至融化，續加入冷水混合均勻成果凍水。
7.取出棉花糖蛋糕，上面淋入果凍水鋪平，再放回冰箱冷藏2小時，就可切食。
小叮嚀：
1.不喜歡鮮奶油的，可改用無糖優格。如用大型棉花糖，最好剪小丁再用。
2.沒有活底蛋糕模，最好用烘焙紙剪一個帶把手的圓型蛋糕紙墊層，以便脫模。
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