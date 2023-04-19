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滾水溢出鍋 達人用1食材解決 加碼教食物不沾鍋妙招

聯合新聞網／ 即時報導
一名時常傳授生活妙招的網紅亞門，分享在廚房可用的眾多妙招。（取材自Instagram）
一名時常傳授生活妙招的網紅亞門，分享在廚房可用的眾多妙招。（取材自Instagram）

煮飯時沸騰的水總會溢出鍋外、又常遇到食材沾鍋的惱人問題嗎？一名網紅日前分享數個廚房裡可用到的小撇步，而針對滾水溢出的問題，該名網紅用一個常見食材即輕鬆化解。

據「每日郵報」報導，一名時常傳授生活妙招的網紅亞門（Armen Adamjan），近日在Instagram分享廚房妙招，亞門首先說明眾人常遇到的滾水溢出問題，並表示只要用一種容易取得的食材就可輕鬆解決。

影片中，亞門用叉子叉起奶油，在鍋沿內緣塗抹，水煮沸後，就只會在塗抹奶油的位置以下沸騰，不會溢出鍋外。除了該妙招，亞門也一併分享了七個廚房可用的小撇步，包括酒杯的收納、銀器清潔、食物沾鍋以及醃漬罐頭吃完後的處理等問題，都有相對應的解方。

針對酒杯收納的部分，亞門秀出只要以「一正一反」的順序放置，就可以容納更多數量的酒杯。另外，將銀器放入裝有小蘇打、醋的碗中，即可輕鬆清潔。醃漬物吃完後，玻璃罐裡面通常會存留許多醬汁，此時只要將新鮮小黃瓜切片、放入罐子中，約莫一周後，就可以獲得一瓶「新的醃黃瓜」。

此外，亞門也提供不讓食物沾鍋的方法，指出要確保鍋子夠熱，只要用水測試即可。「往熱鍋裡潑一些水，如果水蒸發了，就說明還沒好」、「如果變成水珠在鍋裡晃動，就說明鍋子夠熱了」。

醃漬

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