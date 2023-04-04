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復活節童趣造型甜點 兔子饅頭

Vivien
復活節兔子饅頭
復活節兔子饅頭

在台灣雖然復活節氣氛不如美國濃厚，但隨著東西方跟網路無國界的關係，復活節慶典跟著多起來了，甚至餐廳、飯店都有販賣復活節應景點心。

通常復活節讓人聯想到兔子、彩蛋，這次跟小朋友做了「兔子吃胡蘿蔔」的造型饅頭。方法對小孩來說算是簡單，只是滾拉長條狀的麵條需要點功夫，在慶祝復活節的同時，趁機訓練孩子們的耐心，讓孩子了解要吃到好吃的食物，必須付出勞力跟用心。

材料：

中筋麵粉250克、火腿腸5條、洗淨紅豆10顆（裝飾用）、酵母粉2.5克、糖一些、水約180毫升（可增減）。

復活節兔子饅頭食材
復活節兔子饅頭食材

作法：

1.把麵粉倒入深盆，加入酵母粉、少許糖（以利加速發酵），倒入水一起攪拌。

2.把麵糰來回搓揉至表面光滑，蓋上濕布發酵約3小時，發酵至兩倍大即可。

3.麵糰放入木板上再次搓揉排氣，分成5等份；蓋上保鮮膜再次醒發約30分鐘。

4.取一份麵糰，中間戳下去，兩邊延伸，用手按揉成圓圈形，接著捏斷兩頭壓緊，放木板上用手搓揉成長圓形條，約37公分。

1.麵糰發酵好，分成5等分。
1.麵糰發酵好，分成5等分。

5.把麵條對稱彎曲，把香腸橫放上去，兩條麵條穿出香腸；穿出的兩條，用筷子壓一下變成兔耳朵。接著把兩顆紅豆壓緊在麵皮上當眼睛。

2.麵糰戳揉成長圓形條。
2.麵糰戳揉成長圓形條。

放入鍋中發酵10分鐘後，用大火蒸約15分鐘。
放入鍋中發酵10分鐘後，用大火蒸約15分鐘。

6.放入鍋中發酵10分鐘後，用大火蒸約15分鐘即可出鍋，好看仿兔子吃胡蘿蔔出爐。

小叮嚀：

紅豆是裝飾用，不能吃。

復活節兔子饅頭
復活節兔子饅頭

復活節

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