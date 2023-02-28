咖哩之王 泰國瑪莎曼咖哩

瑪莎曼咖哩雞腿成品

色澤艷麗、品種多樣的泰國 咖哩享譽世界，其中帶有橘紅色澤的瑪莎曼咖哩(Massaman Curry)香氣濃郁，有「咖哩之王」之稱。

絕大多數泰式咖哩通常是用生鮮的辣椒、大蒜、南薑、香茅等調料混合，具有強烈風味。瑪莎曼還加入花生醬、椰奶、酸角醬，口感酸辣甜之中，透著飽滿且柔和的感覺，是泰式咖哩的特別另類的品種。

右為瑪莎曼咖哩底料成品，及熬煮好的酸角醬。

自製瑪莎曼咖哩底料

材料：

乾蝦仁10克、花生醬3大湯匙、棕櫚糖3塊、薑1塊、桂皮1小段、香葉3～4片、大料（八角）2～3枚、乾辣椒4枚、胡椒8克、植物油少許、鹽少許、少量水及酸角。

自製瑪莎曼咖哩材料

作法：

1.將乾蝦仁放入鍋中，焙出香氣後即起鍋備用。

2.桂皮、香葉、八角、乾辣椒及胡椒等香料，放入鍋中炒香，起鍋備用。

3.將蝦仁、香料混合，加入鹽、薑、棕櫚糖搗碎或研磨成粉，備用。

4.鍋中加入少量水及酸角煮沸後，小火慢燉10分鐘左右熬製成糊狀，過濾去渣，備用。

5.鍋中添加少許的植物油，將步驟３中研磨成粉的備用調味料爆香，倒入約150毫升的水，大火煮沸。

6.煮開後，轉小火，加入花生醬慢慢攪開，熬煮成濃稠的糊狀後，香氣濃郁的瑪莎曼咖哩的底料就完成了。

瑪莎曼咖哩雞腿

材料：

酸角醬15克、椰奶150毫升、洋蔥1顆、馬鈴薯1至2個、胡蘿蔔1至2根、雞腿1支、花生米20粒左右、鹽少許。

瑪莎曼咖哩雞腿食材

作法：

1.清洗雞腿、胡蘿蔔、馬鈴薯、洋蔥後，將馬鈴薯去皮切丁，胡蘿蔔切丁，洋蔥切片，雞腿保留原樣，備用。

2.取一炒鍋，先慢火將花生米爆香，加入洋蔥片翻炒幾次後倒入椰奶，大火煮沸。再加入瑪莎曼咖哩底料及酸角醬熬煮至再次沸騰。

先用慢火將花生米爆香，加入洋蔥片翻炒數次，倒入椰奶並用大火煮沸。加入瑪莎曼咖哩的底料及酸角醬，熬煮至再次沸騰。

3.轉小火加入雞腿及水，水量以能蓋過雞腿為度。

4.鍋中的水沸後，熬煮15分鐘左右，添加馬鈴薯丁、胡蘿蔔丁一起熬煮。

5.大約10分鐘後，用筷子試試能否輕鬆穿透胡蘿蔔丁，即可出鍋食用。

小叮嚀：

1.瑪莎曼咖哩的底料與我們熟悉的沙茶醬的的作法和口感非常類似，只是後續加工的過程中加入了椰奶、酸角醬等泰式料理中的特色食材。所以，瑪莎曼咖哩的底料是可以用沙茶醬代替的。

2.按照泰國傳統的講法，瑪莎曼咖哩最初的用途是拿來去除水鹿和野山羊等肉裡的羶騷之氣。因此，用香氣濃郁的瑪莎曼來料理羶味重的牛、羊肉是個不錯的選擇。