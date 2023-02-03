她用1食材煎年糕「健康不太油」 眾人推爆：好方法

原PO分享用蛋餅皮煎年糕，獲得不少好評。(取材自臉書「家常菜」)

農曆年吃年糕，象徵「年年高升」，但年糕雖然好吃，有些人卻擔心太油、吃太多會造成身體負擔，有一名女網友就分享自己的年糕料理，她將年糕結合一種食材，不油也很健康，貼文一出獲得不少好評。

原PO在臉書 「家常菜」分享自己利用蛋餅皮來煎年糕，從照片中可以看到她先在平底鍋放上一片蛋餅皮，然後再放上9塊大小不一的年糕，接著又再鋪上第二片蛋餅皮。原PO說只要一點點油就可以，方便不黏、健康又美味，她也將煎好的年糕拿到公司分給同事享用，獲得大家的好評。

貼文讓不少人看了也躍躍欲試，「好方法，謝謝分享」、「我昨天也試煎了，不油好吃」、「謝謝分享，原本還在思考怎麼處理，感覺這樣做很方便」、「每年過年最頭痛那些年糕不知道怎處理…今年學到煎法就不會再煩惱了」、「第一次看到用蛋餅皮，沒吃過不過看起來好好吃」、「昨晚我也煎了兩盤，真的好吃不油膩」、「像豆沙鍋餅呢」、「好方法，可以快速消耗年糕」。

還有老饕分享其他方法，「用雲吞皮包豆沙年糕煎或炸都好吃」、「今年好冷不想動鍋子。我是用大餅對切，各鋪上年糕跟起司下去蒸，蒸好再組合起來。也很好吃喔」、「不知道墨西哥 捲餅有沒有搞頭？」、「蔥油餅、起酥片、餛飩皮包起來煎都很好吃」、「建議可用起酥片包年糕用氣炸鍋或烤箱，特別好吃」。