銀髮專屬 輕鬆啖年菜

五穀雜糧飯

年節腳步接近，配合長輩牙口不佳的問題，餐桌上可以擺上幾道好吞、易咀嚼的菜肴。

五穀雜糧飯

高纖、促腸胃蠕動，可解決老人家易便秘的問題。

材料：

薏仁半杯、紅糯米半杯、黑糯米半杯、燕麥半杯、紅豆半杯、米豆半杯、白糯米1杯、長米1杯、蕎麥半杯、扁豆半杯。

作法：

1.所有雜糧分開洗淨；薏仁泡水3小時20分鐘；紅糯米與黑糯米、燕麥泡水2小時20分鐘；紅豆、米豆泡水1小時20分鐘；白糯米、長米泡水50分鐘；蕎麥、扁豆泡水20分鐘。

2.泡好濾乾，放電鍋或電子鍋中，加6杯水、1大匙油、半大匙鹽，即按下開關煮飯。（如使用電鍋，外鍋需用2杯半的水）。

3.開關跳起時，開鍋以飯匙將飯略拌勻，蓋上鍋蓋再燜10分鐘即成。

TIPS：

1.同質的米，可同時洗、泡；但不同質、需時不同，得分開泡，才有各種米應有的口感！

2.做此飯頗耗時，可一次做大分量，再分小包進冷凍，需時取出解凍即可。

3.老人牙口不佳，可加水以果汁機打綿，做成五穀米粥。

黃金白玉

黃金白玉

雖然軟綿，但口感極優！用來泡五穀飯，滋味再創一絕。

材料：

盒裝豆腐2盒、絞肉4兩、鹹蛋黃3個、蔥末1大匙、龍井茶末1大匙、高湯適量。

作法：

1.鹹蛋黃壓扁切碎備用。

2.鍋中加入2大匙油，將鹹蛋黃炒成起沙狀，待香氣溢出後，盛出備用。

3.絞肉加2大匙水與1大匙油拌醃備用；豆腐切成小方丁備用。

4.高湯煮滾，放入絞肉，用筷子拌鬆，放入豆腐燉煮約3~5分鐘，加入適量鹽與味精，並以太白粉水勾芡。熄火，放入蔥末拌勻盛出。

5.最後放上鹹蛋黃泥，旁邊撒上龍井茶末即成。

TIPS：

最後在湯碗中，再放入鹹蛋黃泥，是排盤美觀的要素。

太極平安

太極平安

軟軟綿綿的甜品，過年時吃甜甜，能討老人歡心。

材料：

a.芋頭半斤、糖4大匙、豬油3大匙、水80毫升。

b.地瓜半斤、糖2大匙半、豬油3大匙、水80毫升。

作法：

1.芋頭與地瓜分別去皮洗淨切塊，入鍋蒸25~30分鐘。趁熱時，取出加糖水（水與糖先溶勻），分別放入果汁機內打成泥狀倒出。（兩者要分別拌攪，勿相混）

2.芋泥與地瓜泥分別加入豬油拌勻，分別放進電鍋內，外鍋用2杯水蒸透即可。

3.取一紙板，放在大盤中間，隔成太極狀。再將芋泥、地瓜泥分別倒入，再迅速取出紙板。

4.放上蒸透的紅棗，當太極兩邊的圓點，畫龍點睛、漂亮上桌。

TIPS：

1.切地瓜有訣竅，先切一小口，再用力藉刀剝下，因不平的切面，較易煮熟。

2.刨芋頭要用力，盡量刨深些，才不會變黑。