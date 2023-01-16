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野味十足 新奇上桌

文、圖／黃義書
藤條排骨湯
藤條排骨湯

對於「野味」食材，總會引起自己的好奇心，好不好吃、美味與否反而其次，但也偶有奇遇。品嘗野味是一種生活的體驗，了解這些奇怪的食材為何「會被吃」的故事，多  了一分吃的樂趣。

藤條排骨湯

沒錯，就是小時候被「修理」時用的藤條。路過台灣原住民部落，看到立在菜攤邊的「木條」。正好奇詢問是何物時，對街衝過一輛機車，直問是否為「藤條」，立馬挑了二條、付錢、調轉車頭離開。

藤條食用的部分是「黃藤心」，取黃藤末端約五、六十公分長，去除外層纖維，留下中間較「細嫩」的嫩心便是。黃藤心是台灣原住民族阿美族過年傳統慶典、祭典的佳餚之一，原民料理中的高級食材。水煮後嘗起來些許的苦、會回甘。容易氧化變黑，需水煮後冷凍保存，若沒水煮，嫩心會持續老化、口感變粗。

請教作法回家煮排骨，把黃藤心、排骨單獨撈出多一道菜，湯頭微苦回甘，風味獨特好喝。

藤條食用的部分是「黃藤心」，取黃藤末端約五、六十公分長，去除外層纖維，留下中間較...
藤條食用的部分是「黃藤心」，取黃藤末端約五、六十公分長，去除外層纖維，留下中間較「細嫩」的嫩心

食材：

黃藤心、排骨、薑、鹽、油。

作法：

1.排骨汆湯去血水、瀝乾後，熱鍋用油煎微焦。

2.藤條去外層的粗纖維，留黃藤心切小段、薑切片。

3.排骨、薑片與黃藤心一起燜煮約20分，加鹽調味即可。

月桃心炒梅花肉

月桃心炒梅花肉
月桃心炒梅花肉

看Mi Wu的臉書貼文，說月桃從花、葉、果實、莖、根都可以入菜。正好田間有不少的野生月桃，便採集了一些「月桃心」來炒豬肉。

月桃的葉可做「紅龜粿」（糯米製品）或包粽子，花用糖蜜過就是蜜餞，果實可入藥或做肥皂，葉鞘可搓成繩成為編織素材，根可用來煮排骨，整株的月桃都可利用。而「月桃心」則是取月桃的莖（梗）中段細嫩的部位，在剝除一層層粗纖維葉鞘後，取最嫩的嫩心炒菜，滿費工的。

取梅花肉、紅辣椒和蔥，用豬油依序下鍋炒，吃起來會有較濃的月桃味。雖然取嫩心，還是吃到一些細纖維，整體來說沒有預期的好吃，還好梅花肉加分不少。

月桃心
月桃心

食材：月桃心、梅花肉、蔥、紅辣椒、鹽、油。

作法：

1.月桃心、蔥切小段，梅花肉切絲、紅辣椒切片。

2.起油鍋炒香梅花肉。

3.放入月桃心、紅辣椒拌炒，起鍋前再放入蔥段炒一下，調味起鍋。

碧玉筍炒鮮菇
碧玉筍炒鮮菇

碧玉筍炒鮮菇

碧玉筍不是「筍類」，是金針花植株的嫩莖，又稱金針筍。自栽的金針花移植自文鳳、祥哥、凱哥一起在金山種地的田。幾年來擴植，秋天竟也有了一小片金針花海。

花季一到都會鮮採金針花的「花」及「花苞」來做菜，成了自己的季節料理。割下金針花的植株，剝去層層葉子，取其靠近根部的嫩莖就是「金針筍」，一大枝植株剝到只剩一小節的嫩莖。現吃一口，有著鮮甜的滋味，難怪叫碧玉筍。爆香蒜末，炒香鮮菇與胡蘿蔔絲，再放入碧玉筍快炒、調味起鍋，沒有複雜的作法，品食材原味。

食材：

金針筍（碧玉筍）、鮮香菇、胡蘿蔔、蒜、鹽、油。

作法：

1.金針筍切小段、鮮香菇切片、胡蘿蔔切絲。

2.起油鍋爆香蒜末、炒鮮香菇，放入胡蘿蔔絲拌炒。

3.再放入金針筍快炒一下，調味起鍋。

小叮嚀：

新鮮金針花的花、花苞，有天然毒「秋水仙鹼（colchicine）」，不宜快炒，要久煮才能「分解」。

碧玉筍不是「筍類」，是金針花植株的嫩莖，又稱金針筍。
碧玉筍不是「筍類」，是金針花植株的嫩莖，又稱金針筍。

原住民 臉書

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