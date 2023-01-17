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年菜搭世足 八戒踢足球

項明華、項月華
八戒踢足球
八戒踢足球

2022年的世界杯足球賽轟動全球。賽場上異軍突起，驚喜連連，世界杯盛事一定也是今年年夜飯桌上熱議的話題。呈上一菜「八戒踢足球」，為諸君助興，博君一樂，歡慶新年。

材料：

豬腳1隻（800克）、芋頭3個（300克）、絞肉50克、抹茶粉少許、青蔥2根、生薑1塊（切片）。

調料：生抽4湯勺、老抽1湯勺、冰糖30克、八角2個、鹽少許、料酒少許、白胡椒粉少許、玉米澱粉少許。

八戒踢足球
八戒踢足球

作法：

1.豬腳洗淨後，對切成兩半，放入鍋中加生抽3湯勺、老抽1湯勺、冰糖及薑、蔥，加水蓋過豬腳，開中小火烹煮1小時左右。

2.芋頭放入鍋中，加水煮熟至軟糥，剝去外皮，用勺子把芋頭搗爛成泥狀，再加入少許鹽和白胡椒粉一起攪拌均勻。

3.將絞肉放入碗中，加入生抽1湯勺、少許料酒和白胡椒粉，攪拌均勻。鍋中放少量油，將絞肉煸炒片刻後，用玉米澱粉勾薄芡，放入冰箱冷藏15分鐘。

4.將芋頭泥用手搓壓成薄形，放入加工好的絞肉包起來，用手搓成圓球形狀。

5.取一盤子，用細篩把抹茶粉均勻地撒在盤中，然後擺放上烹飪好的豬腳和圓球芋泥，澆淋上醬汁，一款趣味生動的菜肴就完成了。

小叮嚀：

豬腳的軟糯可根據個人喜好，適當調整烹煮的時間。

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