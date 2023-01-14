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「醋」分3種 風味不同 專家解答差別在哪裡

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

開門七件事 —— 柴、米、油、鹽、醬、醋、茶，描述的是生活中的七種重要物品，而「醋」正是其一。醋，可用於醃漬、用於菜餚調味，也能稀釋作為醋飲，讓飲食生活更加有滋有味。

製法不同 造就3款醋

台灣海洋大學食品科學系王上達助理教授表示，以醋的製作方法分類，可分為釀造醋、調理醋及合成醋三類，釀造醋是由穀物、水果等天然原料發酵製成；調理醋則是將釀造醋額外添加風味成分製作，在包裝上須清楚標示「調理醋」以與釀造醋做出區分；合成醋則是使用食品添加物冰醋酸或醋酸為主成分，調整風味與酸度後製成。

釀造原料 常見穀物、水果2大類

　

而醋的釀造原料，最常見可分為穀物、水果兩大類，穀物醋在台灣較多是以米、糯米釀造製成，例如白醋、糯米醋；中國地區則有使用高粱、大麥釀造的產品，例如山西陳醋；使用水果作為原料的醋，常見有葡萄製作的紅酒醋、巴薩米克醋，蘋果製作的蘋果醋等。

王上達助理教授表示，以釀造方式製作醋時，醋中主要提供酸味的物質「醋酸」，需要經過兩段不同的微生物發酵程序來生成。首先，酵母菌將糖份發酵為酒精後，接著醋酸菌再將酒精代謝為醋酸。

以白醋為例，是以米為原料，先以酵素處理，使米中的澱粉轉變為葡萄糖，再加入酵母菌發酵產生酒精，待酒精發酵到一定程度後，將酒精濃度調整至適合醋酸菌生長與作用的濃度，加入醋酸菌使其產生醋酸，最終得到的產物即是醋。

台灣食藥署補充，部分食醋會經過陳化步驟，讓原先殘留在醋中的醇類與醋酸或其他有機酸產生酯化反應，生成乙酸乙酯等酯類物質，這些新生成的產物能使醋的風味變得更為豐富；另外，有些產品會將醋中的水分再加以揮發，就能使醋的風味變得更加濃郁。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56445


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