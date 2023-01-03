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泡麵吃出儀式感 他用不到2美元食材煮出華麗套餐

聯合新聞網／即時報導
網友分享他用不到50元台幣的簡單食材，變出超精緻豪華的套餐。（取材自臉書）
網友分享他用不到50元台幣的簡單食材，變出超精緻豪華的套餐。（取材自臉書）

外食好貴，很多人會在家開伙，但在家吃飯也要有儀式感。有位網友在臉書社團「家常菜」分享如何用「不到50元（台幣，下同，約1.6美元）」的食材煮泡麵，變出華麗的一餐，在家也能吃出儀式感。

原po表示，家裡冰箱空空，只剩一包維力炸醬麵、一盒家常豆腐、2顆雞蛋，成本不到50元。「就算只剩這些食材，也是要有儀式感，弄成吃不起的樣子」，他用這些材料煮出超華麗的泡麵，po文一出超過1.5萬人按讚。

網友將豆腐切成菊花，變成美麗的湯品。（取材自臉書）
網友將豆腐切成菊花，變成美麗的湯品。（取材自臉書）

原po用精湛刀工征服豆腐，切成一朵綻放的菊花，將豆腐菊花放進熱水放進湯包粉，再將湯碗蒸15分鐘，讓味道融合。他還叮嚀，「別忘記放顆枸杞，這樣感覺比較假掰文青一點！」原po分享切蔥絲、切辣椒絲訣竅，還強調「不用切太細，大約可以穿過針孔就好！」

原po煮好泡麵，再用碗倒扣成半圓形，再把兩顆蛋煎成蛋皮，包覆住泡麵，再擺上蔥絲、辣椒絲，撒上炸醬，蛋包麵和菊花豆腐湯就可以一起上桌了。

網友拜倒，「你絕對走錯棚了，這絕對不是家常菜等級了」、「您是神吧」、「這刀工..可能要先練10年」、「身為炸醬麵愛好者，一開始很認真看，看到豆腐菊花跟穿針的蔥線辣椒線，想想還是算了」、「根本小當家」、「50元馬上變500元精緻套餐」、「我嚴重懷疑你是來炫刀功的」、「這菊花我只有在圓山吃過...這刀工要逼死誰啊」。

網友切蔥絲，細到能穿針。（取材自臉書）
網友切蔥絲，細到能穿針。（取材自臉書）

網友笑，「這道菜叫⋯⋯蔥香黃金蛋皮佐台式炸醬乾捲麵」、「這樣的刀工，家庭主婦的生活越來越難了」、「我只是肚子餓，想吃東西，這樣要搞多久」、「等弄好，可能也沒辦法使用筷子挾麵吃了，因為手指頭都傷痕纍纍」。

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