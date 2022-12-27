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酪梨巧克力塔

閔娜
酪梨巧克力塔
酪梨巧克力塔

這個作法簡單又可口的甜點，輕爽、不甜、不油膩，且很健康，滿適合中國人的口味，無論是當下午茶或飯後的甜點都好吃。

塔皮材料：

巧克力餅乾6盎司、糖粉2茶匙、鹽1/8匙、軟化的無鹽奶油5湯匙。

內餡材料：

中等大小的酪梨(avocado)2顆(取果肉)、軟化的奶酪(cream cheese)8盎司、糖粉6湯匙、檸檬汁2茶匙、香草精1匙。

塔面：

50%成分以上的黑或半甜 (Semi-sweet) 巧克力塊4盎司、奶霜 (heavy whipping cream)1/2杯、可任選一種熟堅果，如碎杏仁或山核桃等。

作法：

1.將烤箱預熱350℉。

2.製作塔皮：將所有塔皮材料用食物處理機打碎後，按壓在九吋的活動塔模上，送進烤箱烤約10至12分鐘，取出放涼，置旁。

製作塔皮
製作塔皮

3.製作內餡：將所有內餡料用食物處理機或果汁機混合均勻，刮出後平鋪在塔皮上。

將內餡材料鋪在底部的塔皮上
將內餡材料鋪在底部的塔皮上

4.製作塔面：將奶霜入鍋攪動並加熱至鍋邊起泡，倒在巧克力塊上約一分鐘讓巧克力融化，用攪拌器攪勻，等五分鐘稍涼。將其倒在內餡上，並將碎堅果撒在塔面，送入冰箱至少冰三小時。食用時將活動塔模去除，中間放顆紅櫻桃裝飾即成。

小叮嚀：

有健康顧慮的人可減少塔皮及內餡的糖分，塔面的巧克力可選黑巧克力。愛吃甜的人則可選用半甜巧克力。

核桃 餡料

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