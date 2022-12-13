手滑摔裂新鮮雞蛋怎麼辦？ 網友神解方：冰冷凍更香

網友剛從超市買了一盒雞蛋回家，結果不小心一時手滑，將整盒十顆雞蛋都給摔裂掉。（取材自我愛全聯-好物老實說）

一名網友表示，日前她到超市好不容易搶到一盒雞蛋 ，剛進家門就不小心手滑，把整盒蛋都給摔裂了，於是上網求救，網友們眾志成城幫她提解方。

有一名網友在臉書 社團「我愛全聯-好物老實說」上發文「哭哭，去全聯，到家後一次打破10顆，求神料理救救」，原PO表示剛從超市買了一盒雞蛋回家，結果不小心一時手滑，將整盒十顆雞蛋都給摔裂掉，非常懊惱不知如何消化這些蛋，於是上網哭訴求神料理。

貼文一出網友們深表同情，紛紛留言「好慘」、「好悲情」、「蛋蛋的哀傷」、「哈，我上次也是這樣，但我選擇救手機 ，放棄救那盒蛋，結果2樣都沒有搶救成功，通通掉地上」、「一個悲傷的故事(誤)」、「瞬間得到安慰，我破8顆欸」。

貼文底下有很多熱心網友，提供了多種實用解方，「烤個蜂蜜蛋糕，一次解決」、「全部做玉子燒，當備菜，吃不完可以分裝冷凍」、「全蛋或蛋黃、白分離，做蛋液裝入寶特瓶冷藏可放十來天，要用多少倒多少」、「炒九層塔或蔥蛋×3，蒸蛋×3，蛋花湯×4就解決了」、「炒飯10顆蛋的份量炒起來，之後分裝起來放冷凍庫，要吃的時候退冰再炒一下就好了」。

也有網友表示，可以將蛋白和黃分開後打散，各煎成蛋皮切絲，不想麻煩就混在一起打，切絲後冰起來，拌面或炒菜配色很好用。還有，最簡單又懶人的做法，就是把蛋打散加點搗碎的豆腐跟絞肉，再加點胡椒粉一起蒸，很嫩很下飯，大人小孩都可以吃。

有位網友則表示，大家都是快速用掉雞蛋法，「我的建議是『冰冷凍』，要用在拿出來直接煎，比新鮮的蛋煎出來的更香。」