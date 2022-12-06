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必學派對餐點 無骨雞肉卷

江碧琪
無骨雞肉卷
無骨雞肉卷

又到年終，佳節一個跟著一個，如果不想大張旗鼓，可以試試這道料理。雖然烤整隻大火雞，再加上多元化的內餡，看去是多麼豪邁氣派，但這道無骨雞肉捲，也有火雞大餐的感覺。麻雀雖小，主角和必備的餡料一樣都沒少。

材料：

新鮮雞胸肉1～2塊。

內餡：

香腸1條、中型洋蔥1個、胡蘿蔔半段、芹菜1根、草菇8顆、麵包糠適量、雞湯1/2杯、奶油適量。

調味料：

黑胡椒適量、鹽適量。

工具：

擀麵棍、保鮮紙、錫箔紙。

作法：

1.香腸、洋蔥、胡蘿蔔、芹菜、草菇洗淨，切小丁備用。

2.開中火熱鍋，放入適量奶油煮至融化後放入香腸丁、洋蔥丁炒出香氣，再加入胡蘿蔔粒、芹菜粒和草菇粒同炒。

內餡材料炒匀後， 加入雞湯和適量的麵包糠拌勻。
內餡材料炒匀後， 加入雞湯和適量的麵包糠拌勻。

3.炒匀後，加入雞湯，湯滾後放入適量調味料，兜匀後熄火，再慢慢加入適量麵包糠拌勻，以達到所需的濃稠度，即為雞胸肉的填充料。

4.新鮮雞胸肉洗淨瀝乾水分，用刀打橫切成半吋厚之肉片；在肉片上鋪一張保鮮膜，用擀麵棍或肉錘在雞肉片上敲打，使雞肉變薄些以利包捲。

用肉錘子把雞肉打扁。
用肉錘子把雞肉打扁。

5.撕去保鮮膜，在雞肉上鋪入一層炒好的肉餡，從一端捲成雞肉卷。

在雞肉上鋪入一層炒好的肉餡。
在雞肉上鋪入一層炒好的肉餡。

6.取一張較大的錫箔紙，把雞卷放中間，兩邊要留些空位，慢慢地把雞卷捲緊，捲成圓筒型。

7.兩邊扭緊使其定型，準備一個蒸鍋，蒸時要封口朝上，大火蒸20分鐘。熄火後，等雞肉卷冷卻後才可打開切厚片，裡面的雞汁不要浪費，可淋在雞肉卷上。

捲好的雞卷，擺在錫箔紙上。
捲好的雞卷，擺在錫箔紙上。

錫箔紙兩邊扭緊，使雞肉卷定型。
錫箔紙兩邊扭緊，使雞肉卷定型。

小叮嚀：

1.肉餡不可鋪得太厚，免得不好捲，要捲得緊密一些。

2.去骨的大雞腿肉也是很好的選項。

餡料

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