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感恩大餐 火雞4吃不浪費

文／周小仙 圖／陳立凱
香烤熏美國火雞
香烤熏美國火雞

火雞大餐是感恩節時與家人歡聚、親友同樂必備的餐點，不過今年火雞價格大漲，歡度佳節時刻也別浪費食物，以下四道料理教你充分利用火雞肉變出不同的美味。

香烤熏美國火雞

醃熏過的火雞，只要放入烤箱加熱，噴香的烤火雞就完成，不知情的人還以為是你一手料理的佳肴。

材料：

火雞1隻（約11磅）、小紅莓醬50克。

作法：

1.將火雞放至冷藏解凍兩天，再用錫箔紙包覆雞隻，放入烤箱以392℉烘烤半小時。

2.小紅莓醬隔水加熱成液狀，倒於小碟中，火雞肉切片沾醬即可食用。

小叮嚀：

可用微波爐代替烤箱，只要使用耐熱保鮮膜稍微覆蓋火雞，以最大功率（最高溫）微波30分鐘即可。

焗烤火雞義大利麵
焗烤火雞義大利麵

焗烤火雞義大利

將材料準備好拌炒熟後，撒上cheese進烤箱烘烤，喜愛的焗烤料理不必上餐廳就吃得到。

材料：

火雞肉50克、洋蔥30克、番茄30克、甜椒30克、花椰菜30克、橄欖油10克、披薩用起司絲30克、蒜末10克、鹽、黑胡椒少許、義大利麵適量。

作法：

1.洋蔥、番茄、甜椒切片，花椰菜切小朵，火雞肉切薄片，義大利麵煮熟備用。

2.橄欖油熱油將大蒜爆香，再將義大利麵、火雞肉與蔬食放入鍋中拌炒，起鍋前加入鹽、黑胡椒。

3.將步驟2食材盛於碗中，撒上披薩用起司絲，入烤箱烤10~15分鐘，表面呈金黃即可。

小叮嚀：

義大利麵煮好，可加入冰塊降溫，口感更Q有嚼勁。

法式火雞燴海鮮麵包湯
法式火雞燴海鮮麵包湯

法式火雞燴海鮮麵包湯

時尚的海鮮麵包湯，作法相當容易，只要將煮好的湯底倒入麵包中就完成。拿來招待朋友，會讓人以為你去上了高級料理烹飪班。

材料：

火雞肉50克、蝦仁50克、花枝35克、洋蔥丁30克、法國麵包1個、橄欖油10克、水50克、鹽10克、鮮乳50克、大蒜末10克。

作法：

1.火雞肉切片、法國麵包切開挖空備用。橄欖油熱油後，放入蒜末、洋蔥丁爆香，再依序加入花枝、蝦仁。

2.蝦仁炒半熟，倒入水、牛奶燜煮10分鐘至滾，起鍋前加鹽調味，湯汁可勾芡增加濃稠感。3.將湯裝進挖空麵包中，並撒上小麵包片就可以食用了。

小叮嚀：

麵包盡量選擇硬質法國麵包，才不會快速軟化；洋蔥量可依個人喜好增減，如想吃得更健康，不妨以低脂鮮乳取代全脂鮮乳。

酥皮火雞肉卷
酥皮火雞肉卷

酥皮火雞肉卷

完全不需用瓦斯爐的超簡單火雞肉料理，作為午後點心相當適合。

材料：

火雞肉絲50克、甜椒絲30克、西洋生菜絲30克、洋蔥絲30克、酥皮2片、黑胡椒少許。

作法：

1.所有食材放於酥皮上，撒上適量黑胡椒，捲起包好。

2.放入烤箱內烤5分鐘，待酥皮表面呈金黃色，酥皮火雞肉卷即完成。

小叮嚀：

一般超市都可買到冷凍酥皮，餡料適量即可，不然酥皮包不住餡料，會影響雞肉卷可口的外表。

義大利 餡料 高溫

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