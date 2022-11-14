煮飯沒熟透怎麼辦？他自嘲米心超硬 內行人曝補救神招

原PO求救「煮飯結果米心沒熟透怎麼辦？」（取材自爆怨公社）

「白飯」可說是不少人的主食首選，但要如何把生米煮到又香又Q，也並非是一件簡單的事情。日前一名男網友在臉書 上發文，緊急求救「煮飯結果米心沒熟透怎麼辦？」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名男網友在臉書「爆怨公社」上發文，他自嘲自己只知道吃，連基本的煮白飯都不會。從照片中可以看見，銀色內鍋裡面有大約7分滿的米飯，乍看之下沒有任何異狀，但其實根本沒有成功煮熟。對此，原PO在貼文中寫道「煮飯結果米心沒煮透，該如何搶救？」他還用Hashtag的方式強調「十萬火急」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「如果煮粥會放大好幾倍…1鍋變成1、20鍋」、「本來可以生米煮成熟飯，結果變生米煮成稀飯了」、「米心沒一次煮透的話，再蒸也是超級難吃，煮粥只是不浪費食物，但沒有米香味一樣難吃」、「我終於找到一個跟我一樣，連煮白飯都有困難的人了，我老公還說不相信有人不會煮白飯」。

也有網友提出補救方式，「拿去煮稀飯，這鍋可以煮好幾餐」、「用少量米酒灑在米上，接著再煮一次即可」、「拿霧狀噴水器均勻噴灑完後，外鍋倒一碗水再煮過即可」、「加半碗水拌勻，蓋上蓋子再回去電鍋煮一次」、「放到隔天拿來炒飯」、「再加一些水進鍋內，鍋外也加些水，再按下開關繼續蒸」。

最後，有網友分享煮白飯的秘訣，「我煮飯都是用手掌量，手掌放在米上，水裝到手指第三節，再倒入一點點橄欖油，米飯會又Q又香」、「1杯米一般是2碗飯，4碗的話就2杯米，第一次煮的標準就是放1杯米加1杯水…以此類推，下次再煮就依上次煮出來的飯酌量增減一點點，看想要乾一點還濕一點」。