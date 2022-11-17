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冬吃羊肉 配蘿蔔不上火

文／陳惠惠、羅建怡 圖／高智洋
蔬菜燉紐西蘭羊膝
蔬菜燉紐西蘭羊膝

羊肉有溫補功效，寒冬食用因能抵禦風寒，又可滋補身體，被視為冬令補品，甚至有「冬吃羊肉賽人參」的說法。

不過，羊肉的獨特腥羶味讓人愛恨兩極，擔心羊肉吃多燥熱，專家建議，可加入大白菜、蘿蔔等涼性食材，平衡屬性。

屬性熱易上火 搭涼性食材

跟牛肉相比，羊肉屬性更熱一些，它雖有溫補功效，常吃容易上火、口乾舌燥。坊間販售的羊肉爐，各家中藥配方不同，其中又以茴香、肉蓯蓉最為常見，不只更滋補，往往也更燥熱。 要平衡羊肉屬性，不妨搭配一些涼性食材，像是白蘿蔔、大白菜等。吃羊肉爐習慣沾醬料的人，可以沾一點蘿蔔泥。 吃羊肉搭配豆腐，除了豆腐富含鈣質，其中所含石膏還有清熱、瀉火及止渴功效。怕吃羊肉爐太燥熱，白菜、豆腐是絕佳組合。

鋅鐵含量高 鉀、B12也不錯

礦物質方面，羊肉鋅含量相當高，100公克就含7.7毫克，只比牛腿肉的8.3毫克略少一點，比其他肉類都來得高。不只如此，羊肉的鐵含量雖不敵牛肉，仍是很不錯的鐵質來源；鉀 的含量也很高，鉀有助於血壓調整。 此外，羊肉的菸鹼酸、B12含量也很高，有助維持神經系統、消除煩躁不安。不過，羊肉含膽固醇，需適量食用，不建議吃羊肉補礦物質及B群。不只如此，肉類燉久了，湯汁內的普林含量高，痛風患者要忌口。

羊肉如何去腥味

1.利用辛香料：孜然、大蒜、迷迭香、百里香等辛香料，都常用來去除羊腥味。

2.用紅酒去腥：紅酒用來抑制、去除羊腥味的效果也很不錯。

3.橄欖油去腥：利用橄欖油去除腥味，它還有軟化肉質的妙用。

4.果皮去腥：利用檸檬皮或是柳橙皮來去除腥味，這方法很適合燉煮的羊肉料理，與其他食材一同燉煮，果香也同時融入羊肉料理。

蔬菜燉紐西蘭羊膝

材料：

紐西蘭羊膝300公克、紅酒100公克、時蔬、香草5公克、蘑菇20公克、洋蔥5公克、番茄30公克、西芹少許、紅蘿蔔少許。

作法：

1.紅蘿蔔、紐西蘭羊膝先用香料醃製24小時去腥並提味。

2.用熱油快炸5分鐘，使羊肉更紮實，封鎖住肉汁。

3.再與大量新鮮蔬菜、蘑菇和紅酒，細火精燉。層次感豐富的紐西蘭羊膝，濃郁上菜。

普羅旺斯香料烤羊排

普羅旺斯香料烤羊排
普羅旺斯香料烤羊排

材料：

迷迭香5公克、百里香5公克、綜合辛香料5公克、麵包粉20公克、紐西蘭春羊240公克、時蔬。

作法：

1.羊排沾裹迷迭香、百里香等辛香料後，以大火快煎，羊排鎖住肉汁。

2.放入烤箱烤至五分熟，再塗上芥末以及麵包粉，放入烤箱烤至上色（大約七分熟）。

3.醬汁部分以迷迭香拌入蒜頭，濃郁多汁的一道輕鬆羊肉料理，幸福上桌。

孜然風味羊肉乳酪茄子塔

孜然風味羊肉乳酪茄子塔
孜然風味羊肉乳酪茄子塔

材料：

紐西蘭羊菲力150公克、茄子2根、孜然粉少許、義大利起司3 片、帕馬森起司少許、紅酒10公克、番茄泥20公克、洋蔥5公克、牛骨100公克、紅蔥頭少許。

作法：

1.茄子切片後煎至酥脆。

2.再將羊肉打成泥狀，加上孜然粉，以提味去腥。

3.依序將上述兩種食材放入適當碗內，最後鋪上兩種起司之後，放入烤箱烤至全熟。

4.取出，倒扣於盤中即可。

TIPS：

紅酒醬汁作法

1.洋蔥、紅蘿蔔、西芹大火快炒，加入烤過的牛骨及番茄泥一起調製成基本醬汁。

2.另起一鍋加入紅蔥頭、洋蔥快炒出香氣，加入義大利Masala紅酒。

3.將基本醬汁及特製紅酒醬汁拌在一起，紅酒醬汁製作完成。

義大利 蔬菜 血壓

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