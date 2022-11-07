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吃素易餓？3道飽足感素食料理

文、圖／太陽臉
高麗菜素餃
高麗菜素餃

一般人對素食的印象是吃不飽，其實吃素要吃飽少不了澱粉類，再搭配其他新鮮食材，以下介紹三道都很有飽足感的素食料理。

高麗菜素餃（五辛素）

材料：

高麗菜、胡蘿蔔、豆乾丁、香菇丁、蔥、油蔥酥。

調味料：

麻油、醬油、白胡椒粉、鹽、糖。

作法：

1.豆乾切丁用鹽水燙一下去掉豆腥味，起鍋用少許油把豆乾丁和香菇丁炒乾炒香。

2.高麗菜、胡蘿蔔和蔥切碎，加入炒好的豆乾丁和香菇丁及油蔥酥，入調味料拌勻。

3.水餃皮稍微拉開一點，放入餡料周邊沾水，包緊。

4.可煮成水餃亦可用電鍋蒸成蒸餃，也可用平底鍋煎成煎餃

小叮嚀：

高麗菜可改成韭菜，也可加入泡軟切碎的粉絲。

蔥花大餅（五辛素）

蔥花大餅
蔥花大餅

材料：

中筋麵粉500公克、酵母粉7公克、水300公克、蔥花70公克、植物油20公克、鹽少許、糖、白胡椒粉適量。

作法：

1.中筋麵粉500公克加入酵母粉7公克和糖、鹽少許及300公克的水揉成團，蓋上保鮮膜醒發1-2小時。

2.麵糰揉勻桿平，先抹上植物油20公克，再撒上鹽6公克和白胡椒粉適量抹勻，均勻鋪上70公克的蔥花。

3.用刀把麵糰切八刀中間相連，把每片往中間折疊，再揉圓壓成圓餅狀。

4.鍋中抹薄油將餅置入，表面沾水撒上芝麻按壓平，翻面以中小火加蓋烘烤至兩面金黃即可起鍋切塊。

小叮嚀：

鹽的份量不要多。以上份量可做兩個直徑約15公分的大餅。

蘑菇玉米濃湯（奶素）

蘑菇玉米濃湯
蘑菇玉米濃湯

材料：

蘑菇、洋蔥、罐頭玉米粒和玉米醬、無鹽奶油、鮮奶、麵粉、鹽。

作法：

1.蘑菇切薄片、洋蔥切碎，入鍋用奶油炒軟，起鍋備用。

2.原鍋下奶油融化，加入麵粉以中小火炒到無顆粒，下鮮奶拌煮。

3.炒好的蘑菇和洋蔥、玉米粒、玉米醬和水倒入攪拌煮滾，用鹽調味即成。

小叮嚀：

吃時可撒點黑胡椒粉或百里香葉末更香。

今日主廚／太陽臉

正職是美術編輯和兩隻貓的僕人。從小愛看食譜、愛吃海產攤。在外吃到難吃的菜，回家會自己做。覺得做菜要用最純粹的食材，享受食物的原味。

食譜 煎餃 餡料

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