懷舊家鄉味 炸醬麵疙瘩

炸醬麵疙瘩

打開搜尋引擎，想做什麼美食 ，大概都找得到。只是想要真正吃得到，仍要自己親自動手做。參考「現代心素派─香積料理 濃情麵疙瘩」的麵疙瘩秘訣，在自家廚房實地演練，端出炸醬麵疙瘩。外子說，果然有童年記憶的懷舊風味，非常好吃。

自製麵疙瘩

材料：麵粉1.5杯、地瓜粉0.5杯、鹽0.25茶匙、水1杯、植物油1大匙。

作法：

1.於不鏽鋼盆中倒入麵粉、地瓜粉，混合均勻，然後一邊徐徐地注入水，一邊以手掌將麵粉、地瓜粉與水和勻，逐漸地揉成麵糰。

2.將麵糰放於容器中，然後倒入冷開水，使麵糰浸在水中，靜置10分鐘。

將麵糰浸在冷開水中，靜置10分鐘。

3.湯鍋放入適量的水，置於爐火上，水開了，倒入植物油，將麵糰取出往外拉，即可呈現薄薄的麵皮，擷取適當的長度，一片片地放入鍋中烹煮，不時攪拌翻動，煮熟浮出水面，即可將麵疙瘩撈起。

自製麵疙瘩

炸醬麵疙瘩

材料：美生菜、紅蘿蔔、青椒、豆腐、自製麵疙瘩、水。

調味料：橄欖油、韓式炸醬。

作法：

1.美生菜洗淨，切小段；紅蘿蔔洗淨去皮，切小塊；青椒洗淨，去籽，切小塊；豆腐切小塊，備用。

2.湯鍋倒入紅蘿蔔、青椒、水，置於爐火上，水煮沸即可放入美生菜、豆腐，稍做攪拌，並以韓式炸醬調味，繼續烹煮。

3.菜肴熟了，倒入自製麵疙瘩，一起充分攪拌均勻，即是炸醬麵疙瘩。

小叮嚀：

1.加入適量的地瓜粉，可以使麵疙瘩吃起來Q彈。

2.麵糰加鹽，乃增加麵糰的韌性、筋度。

3.麵糰浸過水，變得柔軟滑溜，容易撕成一片片的麵疙瘩。

4.烹煮麵疙瘩的水，加入一大匙植物油，是為了讓煮熟的麵疙瘩不沾黏。