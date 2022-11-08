我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

計票時間差：6決戰州可能隨時「紅藍變色」

直播／19億的苦苦等待 勁球開獎因「技術問題」延遲

懷舊家鄉味 炸醬麵疙瘩

smarthousewife
炸醬麵疙瘩
炸醬麵疙瘩

打開搜尋引擎，想做什麼美食，大概都找得到。只是想要真正吃得到，仍要自己親自動手做。參考「現代心素派─香積料理 濃情麵疙瘩」的麵疙瘩秘訣，在自家廚房實地演練，端出炸醬麵疙瘩。外子說，果然有童年記憶的懷舊風味，非常好吃。

自製麵疙瘩

材料：麵粉1.5杯、地瓜粉0.5杯、鹽0.25茶匙、水1杯、植物油1大匙。

作法：

1.於不鏽鋼盆中倒入麵粉、地瓜粉，混合均勻，然後一邊徐徐地注入水，一邊以手掌將麵粉、地瓜粉與水和勻，逐漸地揉成麵糰。

2.將麵糰放於容器中，然後倒入冷開水，使麵糰浸在水中，靜置10分鐘。

將麵糰浸在冷開水中，靜置10分鐘。
將麵糰浸在冷開水中，靜置10分鐘。

3.湯鍋放入適量的水，置於爐火上，水開了，倒入植物油，將麵糰取出往外拉，即可呈現薄薄的麵皮，擷取適當的長度，一片片地放入鍋中烹煮，不時攪拌翻動，煮熟浮出水面，即可將麵疙瘩撈起。

自製麵疙瘩
自製麵疙瘩

炸醬麵疙瘩

材料：美生菜、紅蘿蔔、青椒、豆腐、自製麵疙瘩、水。

調味料：橄欖油、韓式炸醬。

作法：

1.美生菜洗淨，切小段；紅蘿蔔洗淨去皮，切小塊；青椒洗淨，去籽，切小塊；豆腐切小塊，備用。

2.湯鍋倒入紅蘿蔔、青椒、水，置於爐火上，水煮沸即可放入美生菜、豆腐，稍做攪拌，並以韓式炸醬調味，繼續烹煮。

3.菜肴熟了，倒入自製麵疙瘩，一起充分攪拌均勻，即是炸醬麵疙瘩。

小叮嚀：

1.加入適量的地瓜粉，可以使麵疙瘩吃起來Q彈。

2.麵糰加鹽，乃增加麵糰的韌性、筋度。

3.麵糰浸過水，變得柔軟滑溜，容易撕成一片片的麵疙瘩。

4.烹煮麵疙瘩的水，加入一大匙植物油，是為了讓煮熟的麵疙瘩不沾黏。

美食

上一則

南瓜所含β-胡蘿蔔素為瓜類之冠 吃進哪些好處一次看

下一則

金山灣區米其林三星Manresa年底熄燈 推告別餐

延伸閱讀

CNN民調：75%國民認為美國經濟陷衰退

CNN民調：75%國民認為美國經濟陷衰退
萬聖節南瓜不浪費 懶人食譜打造美食

萬聖節南瓜不浪費 懶人食譜打造美食
速食店員工惡心行徑曝 舔炸雞、徒手抓生菜再放回去

速食店員工惡心行徑曝 舔炸雞、徒手抓生菜再放回去
萬聖節快到了 來點鬆軟南瓜小麵包

萬聖節快到了 來點鬆軟南瓜小麵包

熱門新聞

螃蟹流出的透明物質是什麼？（左圖取自微博，右圖本報資料）

螃蟹流出透明膠質是什麼？網驚：知道後好罪惡

2022-11-05 23:19
圖為吃素示意圖。（ingimage）

吃素同事「海鮮全都吃」 他恍然大悟：原來有這種吃素

2022-11-05 03:36
有網友在整理家中祖厝時，意外發現曾祖母50年前留下的「傳家寶」。示意圖。（取材自ingimage）

祖厝挖到可食用的50年「黑金傳家寶」網羨：有錢買不到

2022-11-01 02:32
超市買的豬絞肉，有時色澤暗沉，可能並不是壞了。農業粉專「韋恩的食農生活」版主韋恩釋疑，是因為冷藏絞肉缺氧導致色澤暗沉，並非因為絞肉壞了。（圖：韋恩提供）

「絞肉是不是壞掉了？」專家釋疑肉色澤暗沉的原因

2022-11-07 21:48
皮蛋肉片粥

早餐吃粥養胃 美味又飽腹

2022-11-03 02:00
初步研究發現，「神奇蘑菇」或可讓憂鬱症緩解。（路透）

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症

2022-11-03 01:08

超人氣

更多 >
又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到

又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到
紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果

紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果
「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波

「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波
彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬

彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬
美國人平均至少有4張信用卡 到底該辦幾張卡最好？

美國人平均至少有4張信用卡 到底該辦幾張卡最好？