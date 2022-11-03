早餐吃粥養胃 美味又飽腹

皮蛋肉片粥

早餐來碗熱粥好處多多，不僅能調養脾胃，增進食欲，只要煮好粥底，就能添加各式營養食材，輕鬆做出變化。

【主廚教你煮粥底】

食材（約5～6人份）：

米300克、皮蛋1顆、沙拉油10毫升、水3000毫升。

作法：

1.米洗淨、瀝乾，加入皮蛋及沙拉油拌勻（可讓口感滑順、提升香氣）。

2.米和水的比例約1：10。水煮滾後，加入作法1的材料，不斷攪拌，讓米不要沉底燒焦，再次滾起3分鐘後，轉中小火。

3.轉中小火慢慢熬煮約30~40分鐘，至米粒開花。中段熬煮過程需不斷攪拌，避免燒焦。

皮蛋肉片粥

食材：皮蛋1顆、梅花豬肉75克、蔥花、薑末。

調味料：太白粉、胡椒粉、香油。

作法：

1.整顆皮蛋切成約1公分的塊狀。

2.梅花豬肉切片後，用太白粉抓過。

3.將作法1、2的材料放進已煮好的粥底，煮至肉片熟後即可。

4.加入少許香油及胡椒粉調味。

薑蔥魚片粥

薑蔥魚片粥

食材：鯛魚片5片、薑絲少許、蔥絲少許。

調味料：鹽少許、香油、胡椒粉、香菜、碎油條。

作法：

1.新鮮魚片加入已煮好的粥底煮滾，魚片稍熟即可，避免碎掉。

2.放入切好的薑蔥絲煮滾，最後加點香油、胡椒粉及香菜即可。

魩仔魚滑蛋粥

魩仔魚滑蛋粥

食材：魩仔魚50克、蛋1顆、蔥花。

調味料：胡椒粉、香油。

作法：

1.魩仔魚加入粥底，煮滾後加些蔥花。

2.盛碗後打上一顆全蛋，食用時攪散增加滑潤感。

滑雞粥

滑雞粥

食材：去骨雞腿肉片5~6片（75克）、香菇1朵、薑片。

調味料：太白粉、胡椒粉、香油。

作法：

1.將去骨的雞腿肉切成約2×4公分片狀，用太白粉抓過。

2.香菇1朵切成3片。

3.將作法1、2的材料及少許薑片放入粥底內煮滾，最後加入香油及胡椒粉調味即可。

生菜碎牛肉粥

生菜碎牛肉粥

食材：美生菜、生牛肉75克（剁碎）、蔥花。

調味料：胡椒粉、香油。

作法：

1.生牛肉剁碎後，放入粥底煮滾。

2.美生菜切絲與蔥花鋪於碗底，再盛入煮熟的粥即完成。

今日達人／林建龍

廚師經歷超過30年，曾於台灣多家五星級飯店擔任主廚。曾至瑞典 的厄勒布魯，協助籌備「王」餐廳，體驗到北歐的生活及餐飲文化；返台後踏入台灣香格里拉集團，對於餐飲的行政管理，有非常深刻的學習及參與運作；之後再次回到台北國賓飯店擔任粵菜廳主廚，並晉升為中餐廳行政總主廚。