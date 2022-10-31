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享受蔬食 無肉清爽一下

文／周立芸、林秀芳、陳惠惠、羅建怡
納豆拌飯
納豆拌飯

吃素人口愈來愈多，素食料理也愈來愈平易近人。平常吃了過多的大魚大肉，一周不妨來幾天「無肉日」換換口味、洗滌腸胃。以下分享幾道在家也能輕鬆上桌的簡易蔬食，老少咸宜。

納豆拌飯

材料：

納豆1盒、山藥100克、秋葵3支、針海苔適量、白飯1碗、昆布醬油少許。

作法：

1.秋葵切末。

2.山藥磨成泥，秋葵和山藥可蓋住納豆氣味。

3.白飯鋪底，依序加上納豆、山藥泥、秋葵末、針海苔、淋上昆布醬油。

日式拌飯
日式拌飯

日式拌飯

材料：

黃豆1杯、木耳200克、山芹菜6根、白芝麻30克、飯（生米與黃豆1比1）、蔬菜高湯100毫升、日本薄口醬油20毫升、酒50毫升、味醂30毫升、鹽5克。

作法：

1.黃豆浸泡3~5小時後，煮7-8分鐘。

2.木耳切絲燙熟、山芹菜切碎。

3.黃豆煮7-8分鐘，木耳燙熟，和煮好的飯拌勻成黃豆飯，淋上調味料，最後撒山芹碎即可。

洋菇濃湯
洋菇濃湯

洋菇濃湯

材料：洋菇30克、馬鈴薯20克、鹽2克、胡椒0.5克、水200毫升。

作法：

1.15克洋菇洗淨切片、馬鈴薯洗淨去皮切塊。

2.洋菇片和馬鈴薯塊放水中煮熟，再用果汁機打成泥。

3.打勻後倒入鍋中，加入剩下的15克洋菇煮開，調味即成。

蔬菜炸餅
蔬菜炸餅

蔬菜炸餅

材料：胡蘿蔔半條、地瓜半個、馬鈴薯半個、韭菜少許（以上切成絲或條狀），麵粉300克、鹽少許、糖2大匙、胡椒粉1小匙、蛋1個。

作法：

1.麵粉加水、蛋，調成糊狀，再將所有切好的食材放入調勻。

2.另將鹽、糖、胡椒粉加入，再次調味。

3.油鍋加熱，用湯匙盛滿麵糊和食材下鍋（可稍微壓扁），炸至金黃色便可撈起。

TIPS：

1.可隨個人喜好，在麵糊裡加入香菜、芹菜或九層塔，增加香氣。

2.油鍋溫度判斷小撇步：可試著將麵糊滴到油鍋中，若是很容易浮起來，表示溫度已足，可下鍋油炸。

3.小朋友下課後絕佳的餐前點心。

四季如春

四季如春
四季如春

材料：

胡蘿蔔半條、青椒1個、五香豆乾4塊、綠豆芽10元、蛋數個、素蠔油少許。

作法：

1.所有的食材都切成有點厚度的條狀；去除綠豆芽尾巴鬚。

2.蛋打糊，加點水煎成小小的薄蛋皮。

3.少許油熱鍋，將豆干爆香，加入一點素蠔油，立即放入三種青菜一起入鍋炒熟。

4.蛋皮包裹食材3，即可享用美味。

TIPS：

因豆芽會出水，做法3炒菜時不用再加水，可加點鹽、胡椒粉調味；要注意「快炒」，保持脆度與乾爽。

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