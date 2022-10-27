萬聖節大餐 南瓜不缺席

南瓜布丁

萬聖節 即將來臨，正值產季的豐美南瓜怎麼能在餐桌上缺席！用當季食材做一頓豐盛的萬聖節大餐吧。

南瓜布丁

材料：

鮮奶500毫升、奶油500克、蛋10顆、砂糖150克、南瓜泥500克、肉桂粉、豆蔻粉和薑粉少量（香料可依個人喜好添加）。

作法：

1.將鮮奶與奶油、砂糖、豆蔻粉、蛋黃和雞蛋 全部一起打勻。

2.加入南瓜泥仔細攪勻，再放鮮奶油，全部拌勻後注入容器。

3.隔水加熱，或放至電鍋蒸熟即可。

1.將鮮奶與奶油、砂糖、豆蔻粉、蛋黃和雞蛋全部一起打勻。

2.加入南瓜泥仔細攪勻，再放鮮奶油，全部拌勻後注入容器。

3.隔水加熱，或放至電鍋蒸熟即可。

4.如有噴槍，可在烤好的布丁上撒些砂糖，以噴槍烤成焦糖即可。

小叮嚀：

南瓜泥怎麼做？南瓜洗淨，對半切開放電鍋蒸熟後，再以湯匙刮下果肉即可，也可以保留外皮，蒸熟後打成泥。

南瓜派

南瓜派4.南瓜泥餡注入烤好的派皮上，再送入302℉烤箱約烤15分鐘，取出後視需要加鮮奶油裝飾。

材料：

鮮奶油乳酪（cream cheese）225克、楓糖20克、奶油100克、砂糖100克、豆蔻、南瓜泥約500克、雞蛋3個、白蘭地10毫升、派皮（可至超市或烘焙食品店購買）。

作法：

1.將派皮擀勻約0.2公分厚，放入模型後，再送入392℉烤箱烤10分鐘。烤派皮時，上置隔熱烤紙再加生米或豆子，用重量讓派皮定型，如果買不到派皮也可改用土司做底。

2.起司打散，加入砂糖、香料和南瓜泥打勻。

3.加入白蘭地、楓糖、鮮奶油和蛋拌勻，就是南瓜泥餡。

4.南瓜泥餡注入烤好的派皮上，再送入302℉烤箱約烤15分鐘，取出後視需要加鮮奶油裝飾。

南瓜湯

南瓜湯

材料：

南瓜半顆、洋蔥、蘋果、地瓜、胡蘿蔔及洋蔥各半顆切塊、西洋芹1根、蒜頭2顆、肉桂1/3茶匙、月桂葉1~2片、巴西 里、麵包丁、火腿丁、鮮奶油少許、鮮奶100克。

作法：

1.鍋內放少許油，將洋蔥、蒜頭、月桂葉和培根爆香，接著放蘋果、胡蘿蔔、地瓜、西洋芹。

2.加高湯將食材煮至軟爛，待涼後放果汁機攪打。烤南瓜去皮，取果肉放入湯中。

3.再加入鮮奶一起攪拌均勻，加熱煮至濃稠狀。

4.盛盤後，撒上火腿丁、麵包丁和巴西里，淋上鮮奶油裝飾即可。

★南瓜怎麼挑

1.掂斤兩：同樣大小，愈沈重的表示果肉豐厚成熟，太輕的表示過熟，果肉纖維化，瓜子也會變得很大。

2.看蒂頭：青綠色的蒂頭表示正新鮮，蒂頭枯黃或稍用力就掉落的，表示果肉過熟或太老。

3.外皮有果粉較佳。

4.壓屁股：如果是西洋品種的南瓜，除外形飽滿，尾部圓，順便要壓壓屁股，如壓下去軟軟的表示過熟，要稍硬的熟度才剛好。