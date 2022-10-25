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萬聖節快到了 來點鬆軟南瓜小麵包

伊蓮小姐
南瓜造型麵包
南瓜造型麵包

小朋友喜愛的萬聖節來臨，這個秋豐收的季節，也是南瓜季，美國還有南瓜比賽活動。南瓜是種營養食物，大人、小孩皆可吃，從南瓜籽到肉，甚至是南瓜皮都能食用，那麼做道應景的南瓜造型麵包吧！大人、小孩可共同完成。

材料：

高筋麵粉300克、南瓜泥300克、鹽3克、砂糖15克、鮮奶70毫升、酵母粉4克、無鹽奶油25克、核桃碎8片、棉線90公分8條（綁粽子的那種）、沙拉油適量。

南瓜泥跟浸泡油的棉線
南瓜泥跟浸泡油的棉線

作法：

1.把南瓜蒸好搗碎，南瓜泥備用。乾淨小碗倒入沙拉油，把棉線放入浸泡著，避免綁麵包時沾黏。

2.拿大盆放入高筋麵粉、砂糖、鹽、酵母和100克南瓜泥放入攪拌，鮮奶分次加入攪拌成糰，搓揉時慢慢加入鮮奶，搓揉整成圓形，接著蓋上濕布醒發約1小時，大約兩倍大。

3.取出麵糰，壓出空氣，均分成八等分，一個約50克，蓋上保鮮膜再度醒發20分鐘。

麵糰醒發好分成八等份
麵糰醒發好分成八等份

4.把麵糰擀成圓形，包入南瓜餡，之後捏緊收口朝下，用浸泡油的棉線綁出線條。棉線不可綁太緊，預留空間讓麵糰發酵。此時麵糰上下刷上油品，最後上端插上核桃，要插深入些，免得烤時跑出來，放入室溫繼續發酵約30分鐘。

包入南瓜餡
包入南瓜餡

綁好棉線再度醒發
綁好棉線再度醒發

5.烤箱預熱338℉，放入中層烤約16～20分鐘（每一台烤箱不同，稍加斟酌）。

6.稍稍放涼，剪去棉線，美麗好看的南瓜造型麵包出爐囉。

烤好剪去棉線
烤好剪去棉線

小叮嚀：

薄荷葉片可加可不加。

南瓜造型麵包
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