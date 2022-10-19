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親子烘焙趣 手作幸福滋味(下)

文／羅建怡　圖／蘇健忠
鬆餅紅蘿蔔蛋糕
鬆餅紅蘿蔔蛋糕

教孩子一起做蛋糕，讓孩子體會烘焙的樂趣，最後一起享受香噴噴的蛋糕，增進親子感情。

鬆餅紅蘿蔔蛋糕

材料：全蛋5個、鬆餅粉2杯半、沙拉油1/2杯。

材料A：紅蘿蔔絲1杯、小蘇打粉1/4茶匙、鹽少許、肉桂粉1/2茶匙、已浸泡過的葡萄乾1/2杯。

容器：8吋烤模。

作法：

1.全蛋打散，慢慢加入沙拉油，打約兩分鐘。

2.放進鬆餅粉，拌勻。

3.慢慢並依序加入材料A。

4.烤模刷點奶油，將作法3倒進烤模裡，上下火全開烤約30分鐘，大功告成。

TIPS：

蛋糕要完美，最重要的步驟就是「烤模上油」，烤模抹油之秘，在於倒出蛋糕時、較容易脫模，蛋糕與烤模不會難分難捨、零零落落的。

鹹鬆餅火腿蛋糕
鹹鬆餅火腿蛋糕

鹹鬆餅火腿蛋糕

材料：全蛋4個、鬆餅粉2杯、沙拉油1/4杯、火腿絲1/2杯、美乃滋1/4杯、杏仁粒適量。

容器：8吋派盤1個。

鹹鬆餅火腿蛋糕食材
鹹鬆餅火腿蛋糕食材

作法：

1.將全蛋四個入鋼盆，打散。倒進沙拉油攪拌均勻。

2.倒入鬆餅粉，慢慢拌勻。

3.派盤上抹點奶油，將作法2倒入。

4.鋪上火腿絲及杏仁粒。

5.美乃滋裝在塑膠袋裡，斜角剪一小口，在蛋糕表面擠上圖型。放進烤箱，上下火全開約20分鐘。

TIPS：

這回改用派盤，是要讓蛋糕的造型有些變化，增加美感與食欲。這派冷吃或熱食皆可，鹹甜合味，適合不愛甜食的人。一次可多做些，放進冰箱冷凍或冷藏，下回要吃、微波40秒，有如剛出爐，熱香味美。

親子

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