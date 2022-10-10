親子烘焙趣 烤出甜蜜滋味(上)

櫻桃手工餅乾

小孩大了，可以一起做的事更多了。家裡只要有基本器具，帶著孩子一步步做蛋糕、烤餅乾，親手烤出甜蜜滋味。

櫻桃手工餅乾

材料：

全蛋1個、奶油1/2塊、紅糖3/4匙、中筋麵粉1又2/3杯（先過篩備用）、小蘇打1茶匙、泡打粉1茶匙、杏仁粒1/2杯、罐頭紅櫻桃切丁約1杯半。

作法：

1.奶油先室溫解凍後，加入紅糖拌勻。加入雞蛋 ，打到軟。

2.加進中筋麵粉繼續攪拌。

3.放入杏仁、櫻桃拌勻。

4.烤盤鋪上錫箔紙，將麵糰捏小塊、揉成圓、再壓平，逐一放入烤盤。入烤箱，上下火全開烤20分鐘。

烤盤鋪上錫箔紙，將麵糰捏小塊、揉成圓、再壓平，逐一放入烤盤。入烤箱，上下火全開烤20分鐘。

TIPS：

做好的麵糰不必一次烤完，可將麵糰揉成長條狀，用保鮮膜包起冷凍，下回再退冰、捏壓烤，又是新鮮好味道。

松子蔓越莓蛋糕

松子蔓越莓蛋糕（戚風蛋糕）

材料：蛋白4個、細糖1/4杯。

材料A：蛋黃4個、細糖3大匙。

材料B：沙拉油1/4杯、牛奶 1/4杯。

材料C：低筋麵粉1杯（過篩備用）、泡打粉1/4匙、鹽少許。

材料D：松子1/4杯、蔓越莓1/4杯。

作法：

1 蛋黃與細糖入鋼盆，打五分鐘，使蛋黃變成乳白色。

2.加入材料B，攪拌均勻。

3.再放入材料C，輕輕拌勻（一定要同一個方向攪拌，不可太用力，以免「出筋」）。

4.蛋白倒進另一只鋼盆，打到發泡；再加入細糖，繼續打到蛋白變硬。

5.將蛋白（作法4）分兩次倒入蛋黃麵糊（作法3）裡，輕輕拌勻。

6.倒進容器（約八分滿即可）；表面再撒上材料D。入烤箱，上下火全開烤約20~25分鐘即成。

TIPS：

「打蛋白」是做蛋糕的基本功。秘訣是「不能停」，要順著同一方向打，從鋼盆底部挑上來畫圈，等到發泡，再慢慢加糖（約2~3次慢慢加），15分鐘後，泡沫或愈來愈硬，像慕斯，就大功告成。