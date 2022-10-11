少肉多蔬 減碳又養生

蒲公英陽春麵

全球溫室效應急遽上升，節能減碳 勢在必行。身為地球村的一員，能做什麼呢？最簡單的方式，就是多多選擇蔬食，超市各大賣場有各式各樣新鮮的蔬果，都是我們的超級食物來源，色彩繽紛種類多樣化，營養均衡，自然加分。

蒲公英陽春麵

材料：蒲公英葉、胡蘿蔔、黃豆芽、番茄、義大利 麵條、水。

調味料：橄欖油、黑胡椒、鹽、醬油。

作法：

1.蒲公英葉洗淨，切小段；胡蘿蔔洗淨，去皮，切小塊；黃豆芽洗淨，瀝乾；番茄洗淨，切小塊，備用。

2.湯鍋放入適量的水，水煮沸後放入義大利麵條，記得不時地攪動，勿使麵條糾結；待麵條熟了，撈起瀝乾，備用。

3.湯鍋倒入胡蘿蔔、黃豆芽、番茄、水，置於爐火上，稍做攪拌，蓋鍋蓋燉煮。

4.菜肴煮滾了，加入蒲公英葉，以橄欖油、黑胡椒、鹽、醬油調味，繼續燉煮。

5.菜肴都熟且入味，放入事先煮好的義大利麵條，充分拌勻即可盛起，一碗蒲公英陽春湯麵大功告成。

味噌燉菜

味噌燉菜

材料：白蘿蔔、胡蘿蔔、冷凍玉米粒、球球芽甘藍、水。

調味料：橄欖油、味噌。

作法：

1.白蘿蔔、胡蘿蔔洗淨，去皮，切塊；冷凍玉米粒，置於室溫；球芽甘藍洗淨，對半切，以電鍋蒸煮，備用。

2.將白蘿蔔、胡蘿蔔、水倒入炒鍋中，開火烹煮至菜肴八分熟時，再倒入球芽甘藍、玉米粒，並以味噌調味，拌炒均勻，繼續燉煮。

3.待菜肴熟且入味，即可盛起。

油菜炒素雞捲

油菜炒素雞捲

材料：油菜、胡蘿蔔、素雞捲、水。

調味料：橄欖油、黑胡椒、鹽。

作法：

1.油菜洗淨，切小段；胡蘿蔔洗淨，去皮切小塊；素雞捲洗淨，切小塊，備用。

2.炒鍋倒入適量的橄欖油，油熱1分鐘後，放入素雞捲香煎，待兩面金黃即可盛起，備用。

3.炒鍋倒入胡蘿蔔、水，攪拌均勻，蓋上鍋蓋。兩分鐘後續倒入油菜，快速拌炒。

4.菜肴炒至九分熟，以黑胡椒、鹽調味，充分攪拌均勻，再次加入素雞捲拌炒。待菜肴熟且入味，即可起鍋。

彩椒茄子凍豆腐

彩椒茄子凍豆腐

材料：彩椒、茄子、凍豆腐、水。

調味料：橄欖油、黑胡椒、鹽、醬油。

作法：

1.彩椒洗淨，對半切去籽，切小塊；茄子洗淨，切小塊；凍豆腐切小塊，備用。

2.炒鍋中倒入彩椒、茄子、水，稍做攪拌，蓋上鍋蓋燜煮片刻。

3.茄子煮軟後，放入凍豆腐，以橄欖油、黑胡椒、鹽、醬油調味，充分攪拌均勻，續煮至菜肴熟且入味，即可盛起。

黑木耳炒櫛瓜

黑木耳炒櫛瓜

材料：櫛瓜、黑木耳、豆腐、枸杞、水。

調味料：麻油、鹽、黑胡椒、醬油。

作法：

1.櫛瓜洗淨，去皮，切小塊；黑木耳洗淨，以冷水浸泡兩小時，瀝乾後切小塊；豆腐，切小塊；枸杞洗淨，備用。

2.炒鍋中放入櫛瓜、黑木耳、水，置於爐火上，稍做攪拌，烹煮三分鐘後，加入豆腐、枸杞，以麻油、鹽、黑胡椒、醬油調味，充分攪拌均勻。直到菜肴熟且入味，即可盛起享用。