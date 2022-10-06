餐桌秋味之王 鮮嘗秋刀魚

蒲汁秋刀魚

秋刀魚是日本 料理中最具代表性的秋季食材，更有「秋味之王」的稱號。此時的秋刀魚，油脂豐厚、肉質鮮嫩，簡單鹽烤也鮮味十足。

挑選秋刀魚

秋刀魚要選擇脂肪含量較高者，如果嘴部呈現黃色，表示脂值佳；另外腹部肥大者味到較好，而外觀完整、顏色鮮明者，也比較新鮮。

蒲汁秋刀魚

材料：秋刀魚1尾、芝麻少許

蒲燒醬汁材料：

醬油半碗、米酒1碗、麥芽糖1碗、水1碗、柴魚1碗、月桂葉兩片、薑1塊、魚骨或雞骨

蒲燒醬汁：

將麥芽糖、醬油、烤過的魚骨或雞骨、月桂葉、薑、魚高湯及米酒混合煮至麥芽糖融化，熄火，加入柴魚泡一下，湯汁過濾備用。

作法：

1.秋刀魚腹部剖開清理乾淨。

2.以鋼針將外形完整的魚身串成S型，進烤箱以356℉烤15分鐘。

3.烤過的秋刀魚浸入蒲燒醬汁中15分鐘。

4.取出入味的秋刀魚裝盤，並撒上炒過的芝麻即可。

tips：

1.以日式蒲燒醬汁搭配秋刀魚，靈感來自於日本傳統烤鰻料理，醬紅色的蒲燒汁，以其天然艷麗的色澤、香氣與甘甜，可使秋刀魚的肉質軟化，吃起來有烤鰻的味道，香而不膩。

2.蒲燒汁運用很廣，可以當沾料或料理其他魚類、肉類或青菜，一次可做多一點，放在冰箱可保存一個星期。如果覺得蒲燒汁要用魚骨、柴魚、麥芽糖等慢熬很麻煩，可用烹大師、醬油、薑片、糖，煮過再勾芡也可以。

西式香料秋刀魚捲

西式香料秋刀魚捲

材料：

秋刀魚1尾、酸豆少許、洋蔥碎少許、麵包粉少許。

調味料：

奶油適量、義式香料少許、檸檬1片、綜合胡椒粉少許。

作法：

1.秋刀魚腹部劃開清理乾淨，取菲力(除刺後的整片魚肉)部位用白酒、胡椒醃入味。

2.酸豆、洋蔥切碎，下鍋爆香。奶油、麵包粉及義式香料和炒過的酸豆及洋蔥混合拌勻。

3.秋刀魚皮向下平放，將步驟２混勻的配料置魚肉上，將魚片捲起成筒狀。

4.魚捲放電鍋蒸12分鐘取出，淋上蒸好的醬汁，排盤加以裝飾，即可上桌。

tips：

秋刀魚營養價值高又平價，藉西式料理方式，可以提升質感；酸豆、洋蔥及檸檬可增加不同層次的口感，提供另一種秋刀魚風味。

鹽燒秋刀魚

鹽燒秋刀魚

材料：秋刀魚1尾。

調味料：鹽、檸檬片。

作法：

1.整條秋刀魚在鹽水涮二、三下，擦乾，兩面魚身均勻撒上鹽巴。

2.烤盤中鋪鋁箔紙，魚放置其上。

3.鋁箔紙包起，放烤箱烤12分鐘 。烤好的魚擠上檸檬汁，有去腥、開胃效果。

tips：

這是秋刀魚最簡單的料理方式，重點在抹鹽，如果用海鹽、玫瑰鹽味道會更好。由於做法簡單，因此秋刀魚的新鮮度最重要，愈新鮮味道愈好。這樣的做法，可以不必事先清理內臟，最省事。

示範主廚 王康

人稱「阿康師」，擁有十年飯店廚師經歷，為了發掘秋刀魚最美味的烹調方式，連續一個星期，每天試吃秋刀魚料理，研發出的秋刀魚食譜 保證讀者滿意。