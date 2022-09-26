輕鬆煮出 超完美義大利麵

白醬義大利麵，擁有濃郁奶香的白醬，是以麵粉、奶油、鮮乳拌炒而成，濃一點就成了焗烤醬汁，風味百變。

彈牙義大利 麵怎麼煮？飯店主廚主廚王宗鈞說，水滾後先加少許鹽，再放麵條，烹煮時間依麵條粗細來分：管麵8.5分鐘、寬麵8.5分鐘、天使 細麵1.5分鐘、扁平麵（小蛇麵）6分鐘、普通圓麵3.5分鐘。

麵與醬的搭配學問

白醬、紅醬→

寬麵、通心麵

青醬→

天使細麵、圓麵

王宗鈞說，義式料理不像法式料理拘謹，醬料的濃淡可隨自己喜愛增減，像青醬的松子可換成花生或杏仁；白醬也可以混和紅醬吃，又是另一種滋味。

與麵條的搭配，只要記得一個原則：醬汁濃厚的白醬、紅醬要搭配寬、表面積大的麵條，像寬麵、通心麵這類可吸收湯汁的義式麵；味道清淡的青醬，以天使細麵、圓麵拌著吃最好。

要讓麵與醬汁風味融為一體，一定要經過高溫 拌煮才會入味，如果只是將醬淋在煮好的麵上，口感馬上扣分。

白醬Bechamel

擁有濃郁奶香的白醬，是以麵粉、奶油、鮮乳拌炒而成，濃一點就成了焗烤醬汁，風味百變。

材料：低筋麵粉50克、奶油50克、全脂鮮乳150克、手工寬麵150克、鮮奶油適量、肉桂粉適量。

作法：

1.用小火將奶油塊融成液狀，拌入低筋麵粉，攪成糊狀。

2.分次加入鮮乳攪拌均勻，以小火慢慢攪拌成濃稠麵糊。

3.以肉桂粉與鹽調味，再加鮮奶油、水，小火煮至適當濃度，白醬完成。

4.再將煮熟的寬麵下鍋拌炒至吸入白醬即可，食用前撒點黑胡椒更棒。

Tips：

白醬不能像紅醬、青醬可以多做點，留著慢慢吃，每次煮白醬最好能馬上吃完，否則醬的表面會出現薄膜，可加點融化奶油去除，或是以鋁箔紙包好盡快吃完。

「番茄」是紅醬的終極精神，以帶酸味的去皮羅馬番茄最讚

紅醬Tomato

「番茄」是紅醬的終極精神，以帶酸味的去皮羅馬番茄最讚，牛番茄口感偏甜，直接吃比煮成醬適合喔。

材料：去皮羅馬番茄150克、洋蔥15克、紅蘿蔔150克、西芹15克、糖適量、通心麵150克。

作法：

1.用手取代刀子將去皮番茄捏碎，能讓醬汁番茄粒吃起來更順口自然。

2.紅蘿蔔、洋蔥、西芹切碎，橄欖油熱鍋後，放入紅蘿蔔、洋蔥、西芹、大蒜炒香。

3.番茄下鍋一起拌炒，接著燉煮30分鐘，中間要不定時以木杓攪拌防沾鍋底，紅醬即完成。

番茄下鍋一起拌炒，接著燉煮30分鐘，中間要不定時以木杓攪拌防沾鍋底，紅醬即完成。

4.另拿一只鍋子，爆香蒜片後，加入煮熟的通心麵與紅醬，再加上鹽、起司粉調味，起鍋前撒點九層塔提味即可。

Tips：

一般人多會用刀切番茄，但番茄很難完全煮成糊狀，醬汁吃起來會不順口，用手捏出形狀不一的碎番茄，口感反而自然。

用手取代刀子將去皮番茄捏碎，能讓醬汁番茄粒吃起來更順口自然。

青醬Petso

以橄欖油、九層塔、松子或杏仁粒調製的青醬，風味清爽，搭配面積小的麵條剛剛好。

青醬Petso

材料：九層塔30克、帕馬森起司15克、杏仁片10克、大蒜5克、鯷魚3克、特級橄欖油60克、麵130克。

作法：

1.將九層塔、起司、杏仁片、鯷魚和一半的大蒜量，放入果汁機中打成泥狀，就是青醬。

2.另一半大蒜切片，以橄欖油熱鍋後加點鹽，將蒜片爆香至表面呈金黃，離火加入一些煮麵水，有助於糊化。

3.重新開火，將煮好的義大利麵拌入爆香蒜片中，關火。

4.淋上青醬、鹽，用鍋子餘溫讓麵條吸入湯汁。食用前依喜好加入起司粉調味。

Tips：

很多人怕炒蒜片，總覺得蒜片會黏鍋燒焦，其實只要加點鹽，就能讓炒蒜片變得很容易。

變化醬料怎麼做？

蒜味辣椒醬

材料：紅醬、辣椒粉適量。

作法：

1.依紅醬作法4加入辣椒粉，和蒜片爆香，加鹽調味。

2.加入紅醬與麵，拌炒至麵入味，享用前再撒上辣椒粉。

Tips：辣椒粉是帶顆粒的乾辣椒渣，口味輕重可依個人喜好增減。

起司蛋黃醬

材料：白醬、蛋黃1個、帕馬森起司粉30g。

作法：

1.依白醬作法3做好白醬關火，加入起司與蛋黃拌勻。

2.再將寬麵入鍋，以餘溫讓麵吸收醬汁即成。

Tips：這款醬料非常適合喜愛重口味的白醬饕客，但拌入起司與蛋黃時要特別注意，不能再繼續加熱，否則會讓蛋黃變硬，吃起來就不可口了。