安心自煮 4菜便當好營養

守護健康，從飲食做起，以下4道好做又省時的簡易便當菜，輕鬆為家人料理營養豐富、均衡又美味的三餐。

芹香甜不辣

芹香甜不辣

材料：

芹菜、甜不辣、紅蘿蔔（視個人份量而定；切成絲）、蒜頭、鹽少許。

作法：

1.蒜頭爆香。加入乾豆瓣、蔥、辣椒丁，炒出香氣。

2.加一大匙水，避免甜不辣因火候過大而太硬。

3.加鹽調味，等水分收乾即可。

豆瓣肉絲

豆瓣肉絲

材料：

肉絲（視個人份量而定）、乾豆瓣、蔥、辣椒、蒜頭少許、醬油1大匙、米酒1小匙

作法：

1.先將蒜頭爆香，加入乾豆瓣、蔥、辣椒丁，炒出香氣。

2.肉絲先過油，再放進油鍋與豆瓣拌炒。

3.加一大匙醬油與少許米酒。

4.加蔥花增加香氣，即可起鍋。

蝦仁炒蛋

蝦仁炒蛋

材料：

蝦仁數尾、蛋1顆、紅蘿蔔丁、豌豆、米酒、鹽少許。

作法：

1.蛋汁加鹽打勻，煎至七分熟、未全完凝固時撈起備用。

2.蝦仁去腸泥，醃米酒去腥，和紅蘿蔔丁、豌豆汆燙後備用。

3.蝦仁與紅蘿蔔丁、豌豆加鹽拌炒，勾芡。

4.再加蛋炒至汁收乾，即可起鍋。

開陽白菜

開陽白菜

材料：

白菜（視個人份量而定）、蝦米、蒜頭、蔥花、鹽少許。

作法：

1.蝦米略洗擦乾，和蒜頭一起爆香。

2.加白菜稍稍拌炒，加一碗水，讓白菜煮到呈透明狀。若擔心不易熟，可蓋上鍋蓋，悶至蒸氣從鍋蓋縫隙冒出。

3.加鹽調味、加蔥花增加香氣。

4.稍加勾芡讓湯汁濃稠，湯汁收乾即起鍋。

小叮嚀：

便當以兩道青菜和一道肉、一道蛋為宜，再搭配飯後水果，營養均衡。容易腐敗的海鮮、遇熱會臭酸的涼拌、蒸飯遇水氣會軟掉的脆皮料理，都不建議帶便當。便當中不要又有糖醋又有酸辣，以免混雜產生怪味；最好的方法是汆燙，不易變色也健康。

總計熱量：706卡

開陽白菜：熱量55卡

蝦仁炒蛋：熱量141卡

豆瓣肉絲：熱量173卡

芹香甜不辣：熱量65卡

白飯一碗：熱量272卡

熱量分析／張素蜂（圓理想盒餐營養師）