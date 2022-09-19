吃出高顏值 食補更加分
女性想要呵護美麗容顏，食補是養生保健中很重要的一部分，慎選每日攝取的食材，才能常保健康活力，擺脫「病美人」的封號。以下四道營養易做的料理，讓妳享受美食，同時變得更加美豔動人。
清燙菠菜盅
菠菜→抗氧化
豐富鐵質、能幫助美顏的CoQ10、類胡蘿蔔素、抗氧化物等營養成分，多吃能讓青春長駐，不讓歲月在妳臉上留下痕跡。
材料：
菠菜1把、日式醬油適量、白芝麻適量、鹽。
作法：
1.菠菜洗淨、切段，待水滾後加點鹽，入鍋汆燙。
2.以「天盛」方式盛裝菠菜。
3.淋上日式醬油，並在菠菜上撒適量白芝麻。
南瓜雞丁味噌湯
南瓜→青春永駐
南瓜有三寶，鈷、果膠、維生素A。果膠可與糖類結合減少熱量攝取，南瓜料理也是減肥清單之一。而維生素A高的食物更是美容聖品，能讓肌膚常保年輕美麗，遠離老化的噩夢。
材料：南瓜250克、雞胸肉200克、味噌適量。
作法：
1.將南瓜子去除後，切成5公分厚塊狀；雞胸肉切成小塊狀。
2.以冷水煮雞肉至水滾，撈去上層浮沫。加入南瓜後繼續煮至軟化，最後拌入味噌後關火。
青花菜優格沙拉
青花菜→增強體力
在西方國家有「窮人的醫生」美稱的青花菜，所含的類黃酮豐富，幫助維持健康，幫妳擺脫「病美人」的封號。
材料：青花菜1朵、小黃瓜1條、小番茄5個、玉米粒、麵包丁、蜂蜜適量、優格1盒。
作法：
1.青花菜清洗、切小朵，水煮開後，加點鹽，汆燙青花菜，起鍋後過冰水冷卻。
2.將小黃瓜切段、小番茄對切。在碗中依序放入玉米粒、小黃瓜、青花菜、小番茄，並淋上拌好的蜂蜜優格。
水果蜂蜜飲
蜂蜜→排便順暢
蜂蜜有助眠效果，體力再上一層樓。不生病自然就有好臉色；適量食用還可讓排便更順暢，讓妳不再是小腹婆。
材料：
蜂蜜2匙、鹽少許、新鮮果汁400毫升、溫水100毫升、冰塊適量。
作法：
將所有材料放入果汁機打成汁即可。
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