烹飪菜鳥必學 精緻泰國菜上桌

酸辣生蝦黃金飯

泰式料理最大特色就是以魚露、醬汁來提升風味，想在家做出泰國 菜嗎？幾個步驟準備好，烹飪菜鳥也能端出精緻泰國料理。

酸辣生蝦黃金飯

上館子都難吃到的生蝦料理，在家就可以做出來，只要挑選新鮮活蝦，乾淨又可口。

材料：

新鮮活蝦數隻、糖120克、醋150克、香米200克、魚露15克、檸檬汁20克、 糖5克、薑黃粉、香菜末、蒜末、辣椒末適量。

作法：

1.香米加適量薑黃粉煮成飯；醋加糖，以小火煮至糖融化，煮好的糖醋汁以1比8拌入飯中。

香米加適量薑黃粉煮成飯；醋加糖，以小火煮至糖融化，煮好的糖醋汁以1比8拌入飯中。

2.飯冷卻後以飯模壓出方型飯糰；魚露、檸檬汁、糖拌勻調成檸檬魚露汁。

飯冷卻後以飯模壓出方型飯糰；魚露、檸檬汁、糖拌勻調成檸檬魚露汁。

3.生蝦去頭剝殼，蝦肉剖開攤平，淋上檸檬魚露汁、香菜末、蒜末、辣椒末即可。

生蝦去頭剝殼，蝦肉剖開攤平，淋上檸檬魚露汁、香菜末、蒜末、辣椒末即可。

小叮嚀：

1.糖醋汁熬煮過程不能讓水滾，否則會失去醋香，剩下酸味。拌好醋的飯不能放冰箱急速降溫，可前一天煮好放冷。

2.蝦子尾不用剝殼，好拿又美觀。

酥炸南洋豆腐

酥炸南洋豆腐

便宜的豆腐，只要裹粉酥炸，馬上晉升為時尚泰式料理。

材料：

雞蛋 豆腐1盒、中筋麵粉30克、薑黃粉8克、酸子醬、泰式辣醬、豆芽、蔥、辣椒、沙拉油、花生碎適量。

作法：

1.將麵粉與薑黃粉拌勻，雞蛋豆腐切塊後裹粉，以374℉高溫酥炸上色。

2.熱油快炒辣椒、蔥、豆芽至熟，搭配在炸豆腐上。酸子醬、泰式辣醬以1比1調勻，淋在豆芽、豆腐上就完成了。

小叮嚀：

蔥與辣椒是泰味必備，但怕辣的人可不放辣椒。

泰式帝王蟹蔬菜捲

泰式帝王蟹蔬菜捲

只要一個步驟就能完成的高級料理，完全不需開火。

材料：

熟帝王蟹腳肉1隻、萵苣葉1片、九層塔葉2片、花生碎2茶匙、魚露15克、檸檬汁20克、糖5克、美乃滋、酸子醬、泰式辣醬、紅白蘿蔔絲適量。

作法：

1.美乃滋、酸子醬、泰式辣醬以等量調成辣醬；魚露、檸檬汁、糖拌勻成沾汁；蟹肉、紅白蘿蔔絲放入萵苣中捲一半。

2.撒上乾辣椒、泰式美乃滋辣醬、花生碎，捲起後沾檸檬魚露汁吃。

小叮嚀：

如預算 不足，可以熟蝦代替蟹腳。

美乃滋、酸子醬、泰式辣醬以等量調成辣醬；魚露、檸檬汁、糖拌勻成沾汁；蟹肉、紅白蘿蔔絲放入萵苣中捲一半。